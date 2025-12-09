Barcelona vs Frankfurt por Champions League. (Diseño: Depor)
Barcelona vs Frankfurt por Champions League. (Diseño: Depor)

vs. se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la desde España. El encuentro se juega (EN VIVO | EN DIRECTO) este martes 9 de diciembre en el Camp Nou. ¿En qué canales se verá? Debes conectarte a ESPN (Disney Plus Premium) si estás en Latinoamérica, Movistar Liga de Campeones desde España y en México por HBO MAX y TNT Sports; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. Según la programación de la UEFA, el partido está pactado para las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos seis horas más en España).

Barcelona vs Frankfurt por Champions League. (Video: LaLiga)
Barcelona vs Frankfurt por Champions League. (Video: LaLiga)
SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS