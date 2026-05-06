Bayern vs. PSG se enfrentan por la vuelta de las semifinales de la Champions League. (Diseño: Depor)
Bayern vs. PSG se enfrentan por la vuelta de las semifinales de la Champions League. (Diseño: Depor)

¿Dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO, por la vuelta de las de la ? Mira la transmisión de este partido por la señal de , canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. HBO MAX y TNT Sports pasarán este encuentro desde México, mientras que Movistar Liga de Campeones desde España. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación de la UEFA, este choque está pactado para este miércoles 6 de mayo desde las 2:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con siete horas más en España y dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y tendrá lugar en el Allianz Arena.

Por las semifinales de la Champions League, Bayern vs. PSG se enfrentan en Múnich, con las transmisiones de ESPN, Disney Plus, Movistar Liga de Campeones, TNT Sports y HBO MAX. (Video: Bayern Múnich)
Por las semifinales de la Champions League, Bayern vs. PSG se enfrentan en Múnich, con las transmisiones de ESPN, Disney Plus, Movistar Liga de Campeones, TNT Sports y HBO MAX. (Video: Bayern Múnich)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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