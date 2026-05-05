Bayern vs. PSG se enfrentan este miércoles 6 de mayo, en el compromiso correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Champions League 2025-26. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Allianz Arena (Múnich, Alemania). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Un primer capítulo inolvidable dejó la serie completamente abierta. El PSG se impuso 5-4 en París en un partido considerado uno de los más espectaculares en la historia reciente del torneo, con nueve goles y un ritmo frenético de principio a fin.

Bayern, obligado a remontar ante su gente. El conjunto alemán necesita ganar por al menos un gol para igualar la serie y por dos para clasificar directamente, en un escenario donde su fortaleza como local puede ser determinante. El equipo ha demostrado carácter competitivo, especialmente tras su reacción en la ida, donde logró descontar un 5-2 adverso.

El equipo dirigido por Vincent Kompany llega convencido de que puede revertir la eliminatoria. Desde el entorno del club se habla de una oportunidad para vivir un “momento inolvidable”, respaldado por su solidez colectiva y el impulso del Allianz Arena.

Luis Díaz fue clave en la ida y espera volver a marcarle al PSG en Múnich. (Foto: AFP)

PSG, vigente campeón del torneo, afronta la vuelta con la tranquilidad relativa del resultado obtenido en casa, aunque consciente de que la diferencia es mínima ante un rival de esta magnitud. Su objetivo será gestionar el partido sin renunciar a su poder ofensivo.

El cuadro parisino mostró en la ida una capacidad goleadora notable, con figuras como Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia como protagonistas. Sin embargo, también evidenció fragilidad defensiva en los minutos finales, un aspecto que podría ser determinante en Alemania.

Bayern ha sostenido su competitividad en una delantera de alto impacto, con Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz como principales referencias ofensivas. Su capacidad para generar ocasiones en volumen será clave para intentar la remontada.

Bayern y PSG han construido una rivalidad moderna en Europa, con duelos frecuentes en fases decisivas. El historial muestra una leve ventaja alemana, aunque la paridad ha sido la constante en los últimos años, con resultados siempre ajustados y sin empates recientes.

Ousmane Dembélé es una de las piezas clave en el engranaje ofensivo del PSG. (Foto: Getty Images)

¿A qué hora juegan Bayern vs. PSG?

El encuentro entre Bayern vs. PSG está programado para este miércoles 6 de mayo desde las 2:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 4:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 3:00 p.m.; en México a la 1:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m.

¿En qué canales ver Bayern vs. PSG?

El partido entre Bayern vs. PSG se disputará en el Allianz Arena, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En España el duelo será televisado por Movistar Liga de Campeones. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

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