¿Dónde ver PSG vs. Arsenal EN VIVO y EN DIRECTO, por la definición del título de la Champions League? Mira la transmisión de este partido por la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. HBO MAX y TNT Sports pasarán este encuentro desde México, mientras que Movistar Liga de Campeones desde España. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación de la UEFA, este choque está pactado para este sábado 30 de mayo desde las 11:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con siete horas más en España y dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y tendrá lugar en el Puskás Aréna.

Desde el Puskás Aréna, PSG vs. Arsenal juegan por la gran final de la Champions League, con la transmisión de ESPN, Disney Plus, TNT Sports, HBO MAX y Movistar Liga de Campeones. (Video: UEFA Champions League)

¿Dónde ver PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League, en Perú?

La final de la Champions League, donde se enfrentarán PSG vs. Arsenal, será transmitida en Perú a través de la señal de ESPN, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming vía Disney Plus Premium.

¿Dónde ver PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League, en Argentina?

En territorio argentino, la final de la Champions League entre PSG vs. Arsenal, será transmitida por ESPN, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming vía Disney Plus Premium.

¿Dónde ver PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League, en España?

En España, la final de la Champions League entre PSG vs. Arsenal, será transmitida por Movistar Liga de Campeones.

¿Dónde ver PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League, en México?

HBO MAX y TNT Sports tienen los derechos para televisar la final de la Champions League entre PSG vs. Arsenal.

¿A qué hora juegan PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League, en Perú?

El partido entre PSG vs. Arsenal, válido por la gran final de la Champions League, se jugará a las 11:00 a.m. en horario de Perú, el mismo que será válido para Ecuador y Colombia.

¿A qué hora juegan PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League, en Argentina?

La final de la Champions League, donde se enfrentarán PSG vs. Arsenal, arrancará a la 1:00 p.m. en horario de Argentina, el mismo para países como Brasil, Uruguay y Paraguay.

¿A qué hora juegan PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League, en En España?

En España, la final entre PSG vs. Arsenal se disputará a las 6:00 p.m. Este compromiso definirá al campeón de la Champions League 2025-26.