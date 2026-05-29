PSG vs. Arsenal se enfrentan este sábado 30 de mayo, en el compromiso correspondiente a la gran final de la Champions League 2025-26. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Puskás Aréna (Budapest, Hungría). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

PSG llega con la posibilidad de construir una era en Europa. El equipo dirigido por Luis Enrique buscará conquistar su segunda Champions League consecutiva, algo que muy pocos clubes han logrado en la era moderna. El conjunto parisino alcanzó nuevamente la final tras superar al Bayern Múnich en una semifinal espectacular que terminó con un global cargado de goles y emociones.

La evolución del PSG ha ido más allá de las individualidades. Aunque mantiene futbolistas desequilibrantes en ataque, el campeón francés ha encontrado un equilibrio colectivo que le permitió sostener una campaña dominante tanto en Europa como en la Ligue 1. La solidez táctica y la intensidad de su presión han sido algunas de las claves de su temporada.

La figura de Ousmane Dembélé vuelve a aparecer como uno de los focos principales de la final. El atacante francés llega como uno de los hombres más determinantes del torneo, aunque en la previa evitó colocar al PSG como favorito pese a su condición de campeón defensor. En París existe respeto absoluto por el crecimiento competitivo del Arsenal.

Del otro lado emerge un Arsenal que sueña con la primera Champions de su historia. El conjunto londinense disputará apenas la segunda final europea de máxima categoría de su historia, veinte años después de aquella recordada derrota ante Barcelona en 2006. El equipo de Mikel Arteta llega impulsado por una temporada que ya lo tiene como campeón de la Premier League.

La gran fortaleza del Arsenal ha sido su equilibrio competitivo. Los ingleses aterrizan en Budapest con una racha de 14 partidos sin derrotas y respaldados por una de las defensas más sólidas del continente. Futbolistas como Declan Rice, William Saliba, Gabriel Magalhães y David Raya se han convertido en pilares de un equipo que aprendió a competir en escenarios de máxima exigencia.

Los antecedentes añaden un componente especial al encuentro. PSG disputará su tercera final de Champions, mientras que Arsenal jugará la segunda. Además, ambos entrenadores comparten una conexión con el FC Barcelona, un detalle que ha sido destacado en la previa europea por el peso futbolístico de sus trayectorias.

Tácticamente, la final plantea un choque de estilos muy marcado. PSG intentará asumir el protagonismo a través de la posesión, la movilidad ofensiva y la velocidad de sus extremos, mientras que Arsenal apostará por su organización defensiva, la presión coordinada y la capacidad para atacar espacios con rapidez. La batalla en el mediocampo aparece como uno de los puntos decisivos.

¿En qué canales ver PSG vs. Arsenal?

El partido entre PSG vs. Arsenal se disputará en el Puskás Aréna, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En España el duelo será televisado por Movistar Liga de Campeones. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿A qué hora juegan PSG vs. Arsenal?

El encuentro entre PSG vs. Arsenal está programado para este sábado 30 de mayo desde las 11:00 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a la 1:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 12:00 p.m.; en México a las 10:00 a.m.; y en España a las 6:00 p.m.

TE PUEDE INTERESAR