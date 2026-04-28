PSG vs. Bayern Múnich se enfrentan por la ida de las semifinales de la Champions League. (Diseño: Depor)
PSG vs. Bayern Múnich se enfrentan por la ida de las semifinales de la Champions League. (Diseño: Depor)

¿Dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO, por la ida de las de la ? Mira la transmisión de este partido por la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. HBO MAX y TNT Sports pasarán este encuentro desde México, mientras que Movistar Liga de Campeones desde España. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación de la UEFA, este choque está pactado para este martes 28 de abril desde las 2:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con siete horas más en España y dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y tendrá lugar en el Parque de los Príncipes.

¿Dónde ver PSG vs. Bayern Múnich? (Video: PSG)
¿Dónde ver PSG vs. Bayern Múnich? (Video: PSG)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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