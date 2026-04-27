PSG vs. Bayern Múnich se enfrentan este martes 28 de abril, en el compromiso correspondiente a la ida de las semifinales de la Champions League 2025-26. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Parque de los Príncipes (París, Francia). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Un cruce de campeones con peso reciente. El PSG llega como vigente campeón del torneo, mientras que el Bayern es uno de los clubes más laureados de Europa. Ambos aparecen entre los grandes favoritos al título y su enfrentamiento en semifinales tiene aroma de final anticipada, con dos proyectos consolidados en la élite.

PSG, dirigido por Luis Enrique, atraviesa una racha sólida tanto en Champions como en Ligue 1. Viene de eliminar con autoridad al Liverpool en cuartos de final y llega tras vencer 3-0 al Angers en liga, consolidando su liderato doméstico.

El conjunto parisino ha evolucionado hacia un bloque más compacto, sin perder su capacidad ofensiva. Jugadores como Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi y Vitinha —ya recuperado— aparecen como piezas clave en un equipo que combina intensidad, posesión y profundidad.

Ousmane Dembélé es una de las piezas clave en el engranaje ofensivo del PSG. (Foto: Getty Images)

Bayern Múnich, potencia en racha. Del otro lado, el equipo dirigido por Vincent Kompany llega en un momento igualmente destacado. El conjunto bávaro suma una racha de victorias consecutivas y viene de eliminar al Real Madrid con un global contundente, además de asegurarse el título de la Bundesliga.

Bayern ha construido su fortaleza desde una ofensiva poderosa, con Harry Kane como referencia goleadora, acompañado por talentos como Luis Díaz, Jamal Musiala y Michael Olise. Su capacidad para presionar alto y sostener el ritmo es una de sus principales armas.

El historial entre ambos refleja una ligera superioridad alemana, con más victorias en enfrentamientos directos y dominio en los últimos cruces de Champions. Incluso en la fase de liga de esta misma edición, Bayern se impuso 2-1 en París, lo que añade un componente psicológico al duelo.

El partido enfrentará dos propuestas ofensivas: PSG buscará el control del juego desde la posesión y la amplitud por bandas, mientras que Bayern apostará por presión alta y transiciones rápidas. El equilibrio defensivo y la eficacia en las áreas serán determinantes.

Luis Díaz llegó al Bayern Múnich proveniente del Liverpool. (Foto: Getty Images)

¿A qué hora juegan PSG vs. Bayern?

El encuentro entre PSG vs. Bayern está programado para este martes 28 de abril desde las 2:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 4:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 3:00 p.m.; en México a la 1:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m.

¿En qué canales ver PSG vs. Bayern?

El partido entre PSG vs. Bayern se disputará en el Parque de los Príncipes, con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En España el duelo será televisado por Movistar Liga de Campeones. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

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