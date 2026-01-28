Real Madrid vs. Benfica se enfrentan por la Champions League. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
Real Madrid vs. Benfica se enfrentan por la Champions League. (Diseño: Christian Marlow / Depor)

¿Dónde ver vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 8 de la Fase de Liga de la ? Mira la transmisión de este partido por la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. HBO MAX y TNT Sports pasarán este encuentro desde México, mientras que Movistar Liga de Campeones desde España. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación de la UEFA, este choque está pactado para este miércoles 28 de enero desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay) y tendrá lugar en el Estádio Da Luz (Portugal).

Real Madrid vs. Benfica se enfrentan en Portugal. (Video: Real Madrid)
Real Madrid vs. Benfica se enfrentan en Portugal. (Video: Real Madrid)
SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

TAGS RELACIONADOS