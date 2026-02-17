Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Dónde ver Real Madrid vs. Benfica EN VIVO: canales de TV para ver ESPN y Movistar
¿Dónde puedes ver Real Madrid vs. Benfica EN VIVO y EN DIRECTO, por la ida de los 16vos. de final de la Champions League? Mira la transmisión de este partido por la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. HBO MAX y TNT Sports pasarán este encuentro desde México, mientras que Movistar Liga de Campeones desde España. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación de la UEFA, este choque está pactado para este martes 17 de febrero desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay) y tendrá lugar en el Estádio Da Luz (Portugal).
Previa Real Madrid vs. Benfica. (Video: ESPN) SOBRE EL AUTOR
Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.