¿Dónde ver vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por la vuelta de los play-offs de la ? Mira la transmisión de este partido por la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. HBO MAX y TNT Sports pasarán este encuentro desde México, mientras que Movistar Liga de Campeones desde España. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación de la UEFA, este choque está pactado para este miércoles 25 de febrero desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay) y tendrá lugar en el Estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs. Benfica juegan en el Estadio Santiago Bernabéu. (Video: Real Madrid)
