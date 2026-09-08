¿Dónde ver Real Madrid vs. Inter EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha de la Fase de Liga de la Champions League? Mira la transmisión de este partido por la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. HBO MAX y TNT Sports pasarán este encuentro desde México, mientras que Movistar Liga de Campeones desde España. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación de la UEFA, este choque está pactado para este martes 8 de septiembre desde las 2:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con siete horas más en España y dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y tendrá lugar en el Estadio Santiago Bernabéu.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Inter en España?

En España, el partido de la Champions League entre Real Madrid e Inter podrá seguirse por Movistar Plus+, que cuenta con los derechos de la competición en el país. La transmisión estará disponible a través de sus canales deportivos y su plataforma de streaming.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Inter en Perú?

En Perú, los aficionados podrán seguir el encuentro por ESPN, mientras que la alternativa de streaming será Disney+ Premium, servicio que ofrece la señal deportiva en Latinoamérica.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Inter en Argentina?

En Argentina, la transmisión estará disponible mediante ESPN y Disney+ Premium. Los usuarios podrán elegir entre la señal de televisión y la plataforma de streaming para seguir el estreno de ambos equipos en la Champions.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Inter en Colombia?

Los aficionados de Colombia podrán ver Real Madrid vs. Inter por ESPN, con Disney+ Premium como alternativa para seguir el partido vía streaming.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Inter en México?

En México, el encuentro podrá seguirse a través de HBO Max, plataforma que cuenta con los derechos de la Champions League en el territorio mexicano.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Inter en Estados Unidos?

En Estados Unidos, los aficionados podrán seguir el partido por Paramount+, plataforma que transmite la Champions League en el país. Además, algunas señales de televisión en español pueden ofrecer determinados encuentros según su programación.

Real Madrid vs. Inter se enfrentan por la Champions League. (Video: Real Madrid)