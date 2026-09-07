Real Madrid vs. Inter juegan este martes 8 de septiembre, en el partido válido por la fecha 1 de la Fase de Liga de la Champions League 2026-27. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu (Madrid, España). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Real Madrid llegará al estreno europeo después de sufrir su primera derrota de la temporada, un 1-0 ante Real Betis en LaLiga. El resultado significó un golpe para el equipo de José Mourinho, que había comenzado el campeonato con buenos resultados y que ahora buscará reaccionar inmediatamente ante uno de los rivales más exigentes de la competición.

El encuentro tendrá además un componente especial para ‘Mou’, ya que enfrentará al club con el que conquistó la Champions League 2009-10. En aquella final, Inter derrotó al Bayern Múnich bajo la conducción del portugués, quien ahora intentará iniciar su nuevo camino europeo con Real Madrid. Del otro lado estará Cristian Chivu, precisamente uno de los futbolistas que formó parte de aquel Inter campeón y que actualmente dirige al conjunto italiano.

Real Madrid cuenta con figuras de primer nivel para afrontar este desafío, con Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham como algunos de sus principales argumentos ofensivos. Sin embargo, Mourinho tendrá que lidiar con algunas ausencias y dudas en su plantilla. Entre los jugadores que no estarán disponibles aparecen Eduardo Camavinga, Arda Güler, Bernardo Silva y Aurélien Tchouaméni, mientras que Ferland Mendy quedó fuera de la lista de Champions por su lesión.

Kylian Mbappé falló un penal en la última derrota del Real Madrid antes el Betis. (Foto: Getty Images)

Vinícius llega, además, con una motivación especial para este nuevo desafío continental. El brasileño aseguró que el objetivo del Real Madrid es conquistar la Champions y reconoció que el equipo no estuvo al nivel esperado en las dos últimas ediciones. La apuesta del conjunto blanco pasa por recuperar protagonismo en Europa y conseguir, al menos, una clasificación directa a los octavos de final en este formato de fase de liga.

Inter, mientras tanto, aterriza en Madrid con mejores sensaciones. El equipo de Chivu encadena cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, además de haber conseguido triunfos importantes en el inicio de la Serie A. Su producción ofensiva también invita al optimismo: el conjunto italiano ha marcado ocho goles en sus últimos cinco encuentros y solamente recibió tres.

Con dos candidatos al título frente a frente desde la primera jornada, el margen de error será mínimo. Real Madrid necesita reaccionar tras su tropiezo ante Betis y comenzar con autoridad su camino europeo, mientras Inter buscará aprovechar su buen momento para dar un golpe en el Bernabéu. Será, además, un duelo de enorme atractivo táctico entre Mourinho y Chivu, dos entrenadores unidos por la historia del Inter campeón de Europa de 2010.

Lautaro Martínez registra dos goles en la presente temporada 2026-27. (Foto: Getty Images)

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Inter?

Real Madrid vs. Inter se enfrentan este martes 8 de septiembre por la fecha 1 de la Fase de Liga de la Champions League 2026-27. El encuentro, que se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, está programado para las 2:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y siete horas más en España.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Inter?

En cuanto a la transmisión del Real Madrid vs. Inter, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, así como en su versión de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium; en España se verá por Movistar Liga de Campeones, canal de Movistar Plus. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

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