¿Dónde ver Real Madrid vs. Roma EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 2 de la Fase de Liga de la Champions League? Mira la transmisión de este partido por la señal de ESPN, canal con los derechos para toda Latinoamérica, además de la alternativa digital en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. HBO MAX y TNT Sports pasarán este encuentro desde México, mientras que Movistar Liga de Campeones desde España. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación de la UEFA, este choque está pactado para este miércoles 14 de octubre desde las 2:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con siete horas más en España y dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y tendrá lugar en el Estadio Olímpico de Roma.

Real Madrid vs. Roma: previa del partido

¿Dónde ver Real Madrid vs. Roma por la Champions League?

El encuentro entre Real Madrid y Roma por la segunda jornada de la Fase de Liga de la Champions League se podrá ver en Perú a través de ESPN en televisión y Disney+ Plan Premium vía streaming. Los aficionados podrán seguir el partido en directo para no perderse las principales incidencias de este importante duelo europeo.

¿En qué canal transmiten Real Madrid vs. Roma por la fecha 2 de la Champions?

La transmisión televisiva para el público peruano estará a cargo de ESPN2, mientras que Disney+ Plan Premium ofrecerá la señal por internet. El partido forma parte de una jornada con varios encuentros destacados del torneo continental, por lo que conviene revisar la programación de cada operador para confirmar el canal disponible en tu servicio.

Real Madrid vs. Roma: canales de TV y streaming para ver el partido

Los seguidores del fútbol europeo podrán ver el compromiso por ESPN2 y Disney+ Plan Premium en Perú. La opción televisiva permite seguir el encuentro por cable, mientras que el servicio de streaming ofrece acceso desde dispositivos compatibles con una suscripción activa.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Roma por la Champions League?

Para ver el partido por internet, los usuarios en Perú podrán ingresar a Disney+ Plan Premium y buscar la transmisión de la Champions League. Es necesario contar con una suscripción habilitada y verificar que el encuentro esté disponible en la programación de la plataforma para la región.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Roma en Perú?

En territorio peruano, el duelo podrá seguirse por ESPN 2, de acuerdo con la programación de la segunda jornada de la Champions League. Quienes prefieran verlo por streaming tendrán la alternativa de Disney+ Plan Premium, que también incluye distintos partidos de las competiciones europeas durante esta semana.

Real Madrid vs. Roma por ESPN y Disney+: dónde ver el duelo europeo

ESPN 2 será una de las señales televisivas disponibles para seguir el encuentro en Perú, mientras que Disney+ Plan Premium permitirá acceder a la transmisión desde celulares, computadoras, tablets y televisores compatibles. Ambas opciones están sujetas a la programación y disponibilidad del servicio contratado.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Roma en Sudamérica, México y España?

En Sudamérica, excepto Brasil, la Champions League se transmite por ESPN y Disney+ Plan Premium. En México y Centroamérica, la cobertura está disponible a través de TNT Sports y Disney+, mientras que en España el encuentro se podrá seguir por Movistar Liga de Campeones y las plataformas que tengan los derechos correspondientes. Los canales pueden variar según el país.

¿Cómo seguir el Real Madrid vs. Roma por la Champions League?

Los hinchas podrán ver el encuentro en Perú por ESPN 2 o Disney+ Plan Premium. Además, podrán consultar las estadísticas, las alineaciones y las principales incidencias en portales deportivos con cobertura en directo. El partido está programado para el miércoles 14 de octubre a las 2:00 p.m. (hora peruana).

Real Madrid vs. Roma. (Video: Real Madrid)