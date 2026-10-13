En el Estadio Olímpico de Roma (Roma, Italia), Real Madrid vs. Roma se enfrentarán por la jornada 2 de la Fase de Liga de la Champions League 2026-27, pactado para este miércoles 14 de octubre. Revisa toda la información que necesitas saber de este encuentro, donde los dirigidos por José Mourinho tienen la obligación de quedarse con los tres puntos para que contrarrestar las dudas que hay en cuanto al juego del equipo.

La Champions League presenta un duelo atractivo en su segunda jornada. Roma y Real Madrid se enfrentarán con objetivos claros: los italianos buscarán su primera victoria en el torneo, mientras que el conjunto español intentará sumar nuevamente de a tres para mantenerse entre los protagonistas de la Fase de Liga.

El equipo de José Mourinho llega tras vencer por 2-1 al Inter de Milán en su debut europeo. El resultado le permitió comenzar con el pie derecho su camino en la competición y ganar confianza de cara a un nuevo desafío. Ahora, los madridistas intentarán prolongar esa buena racha y acercarse a la clasificación directa a los octavos de final.

Además, el Real Madrid viene de superar por 1-0 al Villarreal en LaLiga, gracias a un gol de Yan Diomande. Sin embargo, el triunfo tuvo un costo: Vinícius Júnior fue expulsado tras una revisión del VAR y podría perderse próximos compromisos si recibe una sanción. Su situación será uno de los temas a seguir antes del encuentro europeo.

Roma, por su parte, inició su participación en la Champions con un empate 1-1 ante el Fenerbahçe. El conjunto italiano necesita mejorar su efectividad para competir ante uno de los clubes más laureados de Europa. En su última presentación por la Serie A, además, igualó sin goles frente al Como, por lo que buscará reencontrarse con el gol en una cita de máxima exigencia.

Uno de los ingredientes especiales será el regreso de Mourinho a Roma, club al que dirigió entre 2021 y 2024 y con el que conquistó la Conference League. Ahora, al mando del Real Madrid, el técnico portugués se reencontrará con una afición que conoce bien y buscará llevarse un resultado importante en una noche con un componente emocional.

Los antecedentes también favorecen al cuadro español. En los 12 enfrentamientos europeos anteriores, el Real Madrid consiguió ocho victorias, frente a tres triunfos de la Roma y un empate. Además, ganó los dos cruces más recientes entre ambos, en la fase de grupos de la Champions 2018-19. De todos modos, el historial no garantiza un partido sencillo para los visitantes.

Así, Roma y Real Madrid afrontarán un compromiso importante para sus aspiraciones en la Fase de Liga. Los locales buscarán aprovechar su oportunidad para sumar su primera victoria, mientras que los madridistas intentarán confirmar su buen inicio europeo. Con Mourinho de regreso ante su antiguo equipo, el encuentro promete intensidad y una historia especial dentro de la segunda jornada de la Champions League.

¿En qué canales ver Real Madrid vs. Roma?

En cuanto a la transmisión del Real Madrid vs. Roma, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, así como en su versión de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium; en España se verá por Movistar Liga de Campeones, canal de Movistar Plus. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir el encuentro en la web de Depor.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Roma?

Real Madrid vs. Roma se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la fecha 2 de la Fase de Liga de la Champions League 2026-27. El encuentro, que se disputará en el Estadio Olímpico de Roma, está programado para las 2:00 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y siete horas más en España.

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