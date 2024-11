El pasado fin de semana, en Brasil sucedió un episodio inesperado en Fluminense: Marcelo estaba a punto de ingresar en el partido de Fluminense ante Cruzeiro (empate 2-2), pero Mano Menezes (DT) decidió regresarlo al banco de suplentes, producto de un cruce de palabras. Si bien el estratega, decidió explicar la situación de una manera pacífica, se confirmó la recisión del contrato con el ex lateral de Real Madrid, quien dejó la institución. Días después, el futbolista dejó un contundente mensaje en redes sociales, dando algunas señales de su verdad sobre este conflicto.

“Viví una etapa magnífica. Hace casi dos años decidí regresar, motivado por el vínculo sentimental que tengo con el club. Participé de momentos inolvidables, como ganar la primera Libertadores del Fluminense. Mi nombre quedará inmortalizado en el renovado Marcelo Vieira. Estadio, el lugar donde entrenan nuestros jóvenes todos los días”, inició en la publicación de Instagram.

A su vez, el delantero de 36 años, agregó: “Quiero agradecer a mi esposa y a mis hijos por estar siempre a mi lado y por todo el sacrificio que hicieron por mí y agradezco a todos los que hicieron único este momento. Presidente, empleados y compañeros también agradezco a los Tricolores por su apoyo. Siempre llevaré a Fluminense en mi corazón. La verdad, como el sol, siempre saldrá”.

De esta manera, Marcelo agradeció al club por la hospitalidad mostrada en estas dos últimas temporada. Su regreso se dio en el 2023 y obtuvo la Copa Libertadores de aquel año. El lateral inició su carrera profesional en el ‘Flu’ (2005-2006), equipo que le permitió dar el salto hacia Real Madrid de España, club donde tuvo su mejor momento futbolístico.

En su última etapa, el brasileño jugó 85 partidos y marcó 8 goles, sumado a la misma cantidad de asistencias. Eso sí, no solo jugó de lateral porque también fue una opción de mediocampo. En este periodo, solo obtuvo el Campeonato Carioca en el año 2023, bajo la dirección técnica de Fernando Diniz.

¿Qué sucedió entre Marcelo y Mano Menezes?

El defensor brasileño Marcelo protagonizó una intensa discusión con el entrenador del Fluminense, Mano Menezes, durante el partido contra el Gremio, que finalizó en un empate 2-2. La controversia surgió cuando el DT decidió hacer ingresar al veterano lateral en el minuto 89, justo cuando el ‘Flu’ tenía ventaja de 2-1, lo que aparentemente no fue bien recibido por el exjugador del Real Madrid.

La transmisión del partido mostró a Marcelo comentando algo a Menezes, lo que desencadenó la ira del entrenador, quien confrontó al jugador, lo empujó y lo mandó de regreso al banquillo. Este altercado tuvo lugar justo antes de que el Gremio lograra empatar el encuentro con un penal anotado por Reinaldo en el tiempo de descuento.

Marcelo rescindió contrato con Fluminense tras incidente con entrenador. (Video: SporTV)

En la conferencia de prensa posterior al partido, Mano Menezes se refirió a la discusión, aunque no entró en detalles. Confirmó que Marcelo hizo un comentario que le desagrado, lo que llevó a la decisión de anular el cambio que había planeado. “Iba a colocar a Marcelo, pero escuché algo que no me gustó y modifiqué mi idea”, explicó el técnico, añadiendo que la situación se resolvería internamente.

El empate dejó al Fluminense con 37 puntos en la posición 12 de la tabla del Brasileirao, impidiendo que el equipo avanzara y se alejara de los puestos de descenso. Además, existe la posibilidad de que pierdan posiciones, ya que los equipos que les siguen aún no han disputado sus partidos de la jornada.





