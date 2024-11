Los últimos días en Santos se resumen en felicidad: el ‘Peixe’ está cerca de volver a la primera división para el Brasileirao en próxima temporada. Sumado a esta alegría, cada vez toma mayor énfasis el regreso de Neymar, uno de los jugadores más emblemáticos de la institución. Desde el club han confirmado las conversaciones; es más, dijeron que ya estaba cerrado. Como una respuesta las noticias, Ney’ se hizo presente luego del triunfo ante Vila Nova (3-0) con una videollamada a Guilherme, en plena conferencia de prensa.

Solo es cuestión de algunos resultados para definir el regreso de Santos a la máxima categoría en Brasil. El ‘Peixe’ es primero con 65 puntos, a falta de tres fechas por disputar. En la Serie B ascienden cuatro y Ceará (quinto lugar) tiene 65, a falta de cuatro duelos por disputar. Por esta razón, hay un viejo conocido que comienza a asomar en filas de la institución.

En la semana, Osvaldo Nico (vicepresidente del Consejo de Administración) reveló que Neymar volvería en el mes de junio del año 2025, fecha en la que termina su contrato con Al Hilal de Arabia Saudita. Con esta conversación revelada, la emoción de más de un hincha comenzó a florecer y este sábado, otra señal de este acercamiento se concretó el sábado.

Luego de la victoria ante Vila Nova, Fabio Carille (DT) se encontraba en conferencia de prensa junto a Guilherme, presentando los balances del partido y enfocando la mirada en lo que se viene. Mientras tanto, el futbolista que lo acompañaba llamó la atención por estar conectado con su celular.

Minutos después, tomó la palabra y -con la compañía de sus hijos- contó que estaba en videollamada con Neymar. El astro brasileño vestía una camiseta del Santos, reflejando su alegría por el casi ascenso del equipo a la máxima categoría. Además, también se pronunció en las redes sociales dejando el siguiente mensaje: “Estamos de vuelta donde nunca debimos haber estado”.

Este rumor no es una noticia reciente porque Marcelo Texeira (presidente de Santos) reveló que en febrero ya existía este acercamiento: “Fue (la conversación) rápida, pero siempre son las más rápidas las que tienen un buen efecto. No, no, es pronto (para firmar un precontrato). Todavía tiene que recuperarse mejor. Para jugar aquí tiene que recuperarse bien. Seguirá con la experiencia allí y luego vendrá”.

Por lo pronto, la situación acerca a Neymar a Santos y lo sigue alejando de Inter Miami. Además, su futuro en Al Hilal parece ser incierto, producto de la larga para que tuvo por una lesión. Desde el club de Arabia Saudita esperaron su regreso, aunque todavía necesita volver a tener ritmo de competencia para evaluar su continuidad.

El regreso de Neymar a las canchas

Neymar fue contratado por Al Hilal en el mes de agosto de 2023, por un valor de los 80 millones de euros. El brasileño llegó procedente de PSG, pero sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la pierna izquierda. Este hecho se dio en el partido de la selección brasileña el 17 de octubre de 2023 contra Uruguay. ‘Ney’ regresó al campo en un emocionante encuentro de la Liga de Campeones asiática, donde su equipo se impuso por 5-4. Apenas un minuto después de su retorno, ‘Ney’ tuvo la oportunidad de anotar; generó la jugada y disparó con su pierna izquierda, pero su tiro fue desviado por el portero.

A pesar de que se encontraba motivado para volver a “mojar”, su equipo se comprometió más tras la expulsión de Al Bulaihi al 82′. Esto obligó al brasileño a defender más que a proponer juego, donde se le vio muy bien, evidenciando las ganas de regresar e iniciar las jugadas de ataque. Es relevante señalar que el exjugador del Barça solo podrá competir en la Champions y en la Copa, debido a que Al Hilal, aprovechando su prolongada lesión, decidió no inscribirlo en la Liga Profesional Saudí.

El motivo principal por el que decidieron tomar esta decisión fue que, al principio, su complicación parecía requerir más tiempo de recuperación. Esto les permitió utilizar a los ocho extranjeros mayores de 23 años que tienen en su plantilla: Bono, Lodi, Koulibaly, Cancelo, Rúben Neves, Milinkovic-Savic, Malcom y Mitrovic. Recién el próximo año, en junio, el ‘10′ volverá a ser inscrito y podrá tener más protagonismo en el torneo árabe.

Neymar regresó al fútbol con la camiseta de Al Hilal. (Vídeo: CBS Sports Golazo).





