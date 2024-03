Este miércoles 6 de marzo, Manchester City recibe a Copenhague en el Etihad Stadium por el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. El conjunto dirigido por Pep Guardiola ganó por 3-1 en el partido de ida y es el gran favorito a avanzar a los cuartos de final. El club danés, por su parte, no tiene nada que perder y buscará dar alguna sorpresa en Inglaterra. A continuación, te contamos a qué hora juegan y en qué canales se podrá ver el compromiso.

El campeón inglés llega en un gran momento a este partido, pues viene de ganar sus últimos cuatro partidos luego del empate 1-1 ante Chelsea a mediados de febrero. En su último partido, Manchester City venció 3-1 a Manchester United, por la fecha 27 de la Premier League. De esta forma, alcanzó los 62 puntos y se ubica en la segunda casilla de la tabla, con un punto menos que el líder Liverpool.

Cabe mencionar que la victoria ante los ‘Diablos Rojos’ significó la primera remontada a su clásico rival desde que se estableció la Premier League. En las 28 ocasiones previas en la Premier, nunca el Manchester City había podido remontar el encuentro. Pero si algo nos ha enseñado el equipo de Pep Guardiola, es que puede lograrlo todo, y desarrollando un fútbol espectacular.

El club ‘citizen’ es el gran favorito a acceder a los cuartos de final. Asimismo, cabe mencionar que Copenhague no es un equipo desconocido para Erling Haaland y compañía, pues en la fase de grupos de la pasada edición de enfrentaron en dos ocasiones. Fue una goleada por 5-0 5-0 en el Etihad y empate sin goles en el Parken.

Copenhague, por su parte, llega a este compromiso tras caer por 2-0 ante Midtjylland en el MCH Arena (Herning), por la fecha 20 de la Superliga de Dinamarca. Con este resultado, Copenhague se quedó con 39 unidades y está en la tercera posición de la tabla, a dos de Brondby y a tres de Midtjylland. Si bien tiene difícil dar la vuelta al resultado ante el Manchester City, buscará dar la sorpresa en el Etihad Stadium.





¿A qué hora juegan Manchester City vs. Copenhague?

Manchester City vs. Copenhague se realizará en el Etihad Stadium este miércoles 6 se marzo desde las 3:00 p.m. en Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay comenzará a partir de las 5:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a la 4:00 p.m. En tanto, a partir de las 2:00 p.m. en México y 6:00 p.m. en España.





¿En qué canales ver Manchester City vs. Copenhague?

La transmisión del Manchester City vs. Copenhague será a través de ESPN y STAR Plus para Sudamérica. Por SKY Sports, en México. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.





¿Dónde juegan Manchester City vs. Copenhague?





