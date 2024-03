El mundo del fútbol se ha conmocionado con la devastadora lesión sufrida por Mouctar Diakhaby (27 años), defensor del Valencia, durante el partido contra el Real Madrid por la fecha 27 de LaLiga, en Mestalla. El choque con Aurelien Tchouameni el último sábado resultó en una dislocación de la rodilla derecha que podría tener repercusiones catastróficas para la carrera del jugador franco-guineano. Se trata de la peor de las lesiones en la rodilla y las alarmantes palabras de los médicos especialistas han generado preocupación. Y es que el tipo de lesión ha hecho que los pronósticos no sean muy alentadores.

El doctor Juan José López Martínez, figura cercana al tenista Carlos Alcaraz, no dudó en señalar la gravedad de la situación. En una entrevista con Estadio Deportivo, el médico deportivo explicó que la lesión de Diakhaby es extremadamente seria y que existe un riesgo real de que el jugador no pueda volver a jugar al fútbol. Señaló que estas lesiones suelen dañar el cartílago, una estructura que lamentablemente no se regenera fácilmente.

Por su parte, el doctor Enrique Gastaldi, otro experto en traumatología, coincidió en la gravedad de la lesión de Diakhaby. En declaraciones a SER Deportivos Valencia, el galeno describió la lesión como “espeluznante”, indicando que la luxación sufrida por el jugador ha afectado gravemente los ligamentos cruzados anterior y posterior. “Es una salvajada de lesión”, expresó el traumatólogo, señalando que es una de las lesiones más graves que puede enfrentar un jugador de fútbol.

Las perspectivas para el retorno de Diakhaby a los terrenos de juego son sombrías. El tiempo estimado de recuperación se sitúa entre los 9 y 12 meses, pero dada la complejidad de la lesión, no se pueden establecer plazos concretos. Además, es posible que el jugador necesite someterse a una o incluso dos operaciones para abordar completamente la lesión.





El parte médico del Valencia





“El jugador Mouctar Diakhaby sufrió una dislocación de la rodilla derecha en el partido disputado ayer sábado en Mestalla frente al Real Madrid CF. Tras una primera atención médica, el central valencianista ha permanecido ingresado en el hospital para control clínico y está pendiente de la realización de nuevas pruebas”, comunicó el Valencia en redes sociales.

Aunque el club ha optado por reservarse un diagnóstico más detallado hasta que se realicen nuevas pruebas, la noticia ha impactado profundamente en el mundo del fútbol. Los mensajes de apoyo y solidaridad hacia Diakhaby inundan las redes sociales, mientras que el Valencia se prepara para afrontar una temporada sin uno de sus jugadores clave.

¿Cuándo y cómo llegó Diakhaby al Valencia?





Mouctar Diakhaby llegó al Valencia en el verano de 2018 procedente del Olympique de Lyon, equipo de la Ligue 1 francesa, por 15 millones de euros. El polivalente defensor, nacido el 19 de diciembre de 1996 en Vernon, Francia, ya había demostrado su talento y potencial en el fútbol de su país, lo que atrajo la atención de varios clubes europeos.

El Valencia se interesó en Diakhaby como parte de su estrategia de fichajes para reforzar su plantilla y fortalecer su defensa. El club español vio en el joven central francés no solo una promesa futbolística, sino también un jugador con cualidades técnicas y físicas destacadas que podían ser de gran utilidad para el equipo.

El traspaso de Diakhaby al Valencia se concretó en julio de 2018, convirtiéndose en uno de los fichajes más importantes de esa temporada para el club. Desde su llegada, Diakhaby ha sido una pieza clave en la zaga defensiva del cuadro de Mestalla.

