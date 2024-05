¡Se viene un partidazo! PSG y Borussia Dortmund se ven las caras este miércoles 1 de mayo en el Signal Iduna Park, por la semifinal de ida de la UEFA Champions League. Será un duelo importante para ambos conjuntos, que buscarán sacar ventaja en el primer round para llegar con opciones claras de clasificación al segundo encuentro en Francia. A continuación, te contamos en qué canales se podrá ver este compromiso. No te lo puedes perder.

Los parisinos, dirigidos por Luis Enrique, clasificaron a las ‘semis’ tras dejar al FC Barcelona en el camino. Si bien perdieron en el duelo de ida por 3-2, se hicieron fuertes de visitantes y consiguieron el pase en el Estadio Olímpico Lluís Companys. En el duelo de vuelta, que acabó 4-1, las figuras fueron los franceses Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Este último cumplió con la ‘ley del ex’.

En la conferencia de prensa antes del partido, el técnico español señaló que espera una llave similar a la que vivió ante el club blaugrana. “Creo que se va a parecer mucho a los cuartos por la manera de jugar del Dortmund y la nuestra. En nuestra idea no está salir a especular. Vamos a salir a ganar. Creo que va a ser un digno espectáculo y va a haber goles”, apuntó al respecto.

Dortmund, por su parte, eliminó al Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Champions League. El cuadro alemán cayó por 2-1 en España, pero fue ampliamente superior en casa y goleó por 4-2, resultado que le valió para avanzar por la diferencia de goles. Desde 2013 que el Dortmund no llegaba a las ‘semis’. En ese año, jugó la final ante Bayern Múnich, y la perdió por 2-1.

Cabe mencionar que es la tercera ocasión en que el PSG se mida ante el Borussia Dortmund en la presente edición de la Champions. Y es que ambos conjuntos compartieron grupo y tuvieron dos cruces el año pasado. En el último precedente, en el Signal Iduna Park, los franceses igualaron 1-1 y necesitaron un mano del AC Milan para avanzar a los octavos de final. Desde entonces, el equipo parisino ha mejorado y ahora está con la motivación a tope.





¿En qué canal ver PSG vs. Dortmund?

PSG vs. Dortmund, por la semifinal de ida de la Champions League, será transmitido EN VIVO y GRATIS en toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, MAX, TNT Sports, Paramount+ y Movistar para España. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.





¿A qué hora juegan PSG vs. Dortmund?

PSG vs. Dortmund se miden desde las 2:00 de la tarde, en el horario de Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Bolivia y Paraguay el duelo comenzará a las 3:00 p.m; mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay desde las 4:00 p.m. Cabe mencionar que en México está pactado para iniciar a la 1:00 de la tarde. No te lo puedes perder.





¿Dónde se jugará el PSG vs. Dortmund?





