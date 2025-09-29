El Real Madrid se prepara para un reto inédito en la UEFA Champions League 2025, al visitar al Kairat de Kazajistán en la segunda jornada de la fase de liga. El encuentro marcará la primera vez que ambos equipos se enfrenten en una competición oficial, lo que añade un atractivo especial al duelo.
Los merengues, dirigidos por Xabi Alonso, llegan tras disputar el Derbi madrileño frente al Atlético, con la exigencia de sumar puntos para mantenerse en la cima del torneo europeo. Por su parte, el Kairat aterriza con mayor descanso, pues su último partido en liga fue el 22 de septiembre, lo que les brinda un plus físico frente al campeón español.
La historia también se hace presente: el Kairat apenas ha participado en dos ediciones previas de la Champions, y nunca había enfrentado a un gigante europeo de la talla del Real Madrid. Este choque en el Estadio Central de Almaty promete emociones y un ambiente único en tierras kazajas.
¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Kairat EN VIVO?
El partido por la UEFA Champions League entre Kairat y Real Madrid se disputará el martes 30 de septiembre en el Estadio Central de Almaty.
|País
|Hora
|USA (Este)
|12:45 PM
|México
|10:45 AM
|España
|18:45 PM
¿En qué canal ver el Real Madrid vs Kairat EN VIVO por TV y streaming?
Los fanáticos podrán seguir el partido en distintos países a través de las señales oficiales:
- Estados Unidos: TUDN, Unimás y streaming por TUDN.com, Prime Video USA y UnivisiónNOW.
- México: TNT Sports y streaming por MAX México.
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Tabii.
De esta manera, los seguidores del fútbol europeo tendrán múltiples opciones para no perderse este duelo histórico entre Real Madrid y Kairat en Champions League 2025.