ESPN EN VIVO GRATIS - dónde ver partido Real Madrid vs. Kairat por TV y Disney Plus Online
El partido Real Madrid vs. Kairat EN VIVO por la UEFA Champions League 2025/26 se jugará este martes 30 de septiembre en el Estadio Central de Almaty, y podrá seguirse en ESPN EN VIVO GRATIS por TV y en Disney Plus Online (Plan Premium en Sudamérica); el encuentro está programado para las 13:45 en Argentina, Chile y Uruguay, y a las 11:45 en Colombia, Perú y Ecuador, en un choque inédito donde los dirigidos por Xabi Alonso buscarán recuperarse tras la derrota en el derbi madrileño, mientras que el Kairat intentará aprovechar la localía para sorprender al conjunto blanco.
Real Madrid vs. Kairat por Champions League: todo lo que necesitas saber sobre el próximo rival merengue. (Video: @realmadrid) SOBRE EL AUTOR
Periodista y redactor en el Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Anteriormente trabajé en los diarios El Bocón y Depor. Tengo experiencia en medios impresos y digitales, escribiendo sobre deportes, actualidad, tendencias, videojuegos y tecnología.