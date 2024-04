En qué canales ver Real Madrid vs. Manchester City por Champions League.

El fútbol europeo se prepara para un enfrentamiento épico cuando el Real Madrid y el Manchester City se encuentren en el Estadio Santiago Bernabéu este martes por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Esta no es la primera vez que estos dos gigantes chocan en la fase eliminatoria de la competición, marcando la tercera edición consecutiva en la que se cruzan en este escenario de alta tensión. Aquí te presentamos todos los detalles que necesitas conocer para disfrutar de este choque de titanes.

La rivalidad entre el Real Madrid y el Manchester City ha cobrado vida en los últimos años, convirtiéndose en un clásico moderno del fútbol europeo. Desde remontadas épicas hasta momentos de pura emoción, cada partido entre ambos ha dejado una marca indeleble en la historia del deporte rey.

El Manchester City llega a este enfrentamiento con la confianza en alto, recordando su victoria convincente sobre el Real Madrid en las semifinales de la temporada pasada. Bajo la dirección magistral de Pep Guardiola, el equipo inglés finalmente alcanzó la gloria europea, un logro que había sido el objetivo durante años.

Sin embargo, el Real Madrid no olvida la remontada histórica que protagonizó hace dos temporadas en este mismo escenario, un triunfo que les llevó a levantar el trofeo ante el Liverpool y que aún resuena en la memoria de los aficionados merengues.

Con una racha de diez victorias consecutivas en la competición, el Manchester City se ha convertido en un adversario temible que buscará extender su dominio europeo en esta edición del torneo. La batalla en el centro del campo y la precisión en el ataque serán clave para determinar al ganador en esta intensa confrontación.

Con ambos equipos llegando con casi todos sus jugadores disponibles, aunque con algunas dudas en la portería y la defensa del Manchester City, se espera que el Estadio Santiago Bernabéu sea testigo de un partido memorable.

El Real Madrid, después de nueve días sin competir, buscará mantener su forma tras una fase de grupos impecable y una victoria en octavos de final sobre el Leipzig. Los hinchas están listos para presenciar otro capítulo emocionante en la larga historia de este apasionante enfrentamiento europeo.





¿En qué canales pasan el Real Madrid vs. Manchester City?





El partido entre Real Madrid vs. Manchester City podrá verse a través de ESPN y STAR Plus, MAX y TNT Sports, señales oficiales de la Liga de Campeones para América Latina. Mientras que en España se verá vía Movistar y Liga TV BAR.





¿A qué hora empieza el Real Madrid vs. Manchester City?





El encuentro entre Real Madrid y Manchester City, por la ida de los cuartos de final de la Champions League, empezará a las 2 de la tarde en países como Perú, Colombia y Ecuador. Mientras que en países como Argentina, Uruguay y Brasil podrá verse a partir de las 4. En España empezará a las 9 de la noche.

Real Madrid vs. Manchester City chocan por la UEFA Champions League.





