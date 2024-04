En un partido que dejó a los hinchas del PSG con sentimientos encontrados, Kylian Mbappé (25 años) emergió como una figura destacada en el enfrentamiento contra el Clermont. Aunque el partido terminó en empate (1-1), el delantero mostró su determinación y compromiso, ingresando desde el banquillo en busca de cambiar el rumbo del encuentro. ‘Kiki’ no logró marcar el gol que asegurara la victoria de su equipo, pero su presencia en el campo transmitió un mensaje claro: está listo para enfrentar los próximos desafíos que marcarán la temporada 2023-24.

Después del partido, en unas declaraciones al canal Telefoot, Mbappé no dudó en expresar su confianza de cara al enfrentamiento de cuartos de final de la Champions League contra el Barcelona, que se llevará a cabo en el Parque de los Príncipes este miércoles. Con seguridad en sus palabras, Kylian afirmó: “Este es el momento de los grandes jugadores. Estoy listo y, como siempre, no me voy a esconder”.

El joven delantero reconoció la importancia del momento, reconociendo que, aunque la dinámica del equipo es positiva, el resultado final está fuera de su control y en manos de fuerzas superiores. “Viendo la dinámica que tenemos, seguro que vamos a darlo todo, luego el resultado... Está en las manos de Dios”, agregó con humildad, mostrando su respeto por el poder del destino en el deporte.

Mbappé, quien aún no ha tenido la oportunidad de levantar la codiciada Champions, destacó la importancia de esta etapa crucial de la temporada. “Como cada año, entramos en el período crucial de la temporada”, señaló el delantero. “A finales de abril, ya podremos tener elementos para saber qué clase de temporada podremos hacer”, añadió, reflejando su enfoque en los próximos desafíos.

Es importante recordar que Mbappé ha estado en el centro de la atención mediática debido a su situación contractual, ya que su vinculo con el PSG expira en junio de 2024 y ha anunciado su decisión de no renovarlo. A pesar de esta incertidumbre, el delantero ha demostrado una dedicación inquebrantable hacia su equipo y su deseo de alcanzar el éxito en la etapa más importante de la temporada.

¿Cuándo y a qué hora jugarán PSG vs. Barcelona?





El PSG se medirá ante el vigente campeón de España, comandado por Xavi Hernández, el miércoles 10 de abril próximo en el Parque de los Príncipes de París. Mientras que la vuelta se disputará en el Estadio Olímpico de Montjuic el 16 del mismo mes.

A diferencia de los octavos de final, y por el cambio de horario en Europa, los cuartos de la Champions League se jugarán una hora más temprano. Así las cosas, el PSG vs. Barcelona empieza a las 14:00 horas en países como Perú, Colombia y Ecuador. Mientras que en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil va desde las 15:00.

¿En qué canales ver PSG vs. Barcelona?





El partido entre PSG vs. Barcelona, que fue la tercera llave en salir en el sorteo de cuartos de final, podrá verse a través de ESPN y STAR Plus, MAX (México) y TNT Sports, señales oficiales de la Liga de Campeones para América Latina. Mientras que en España se verá vía Movistar. Asimismo, recomendamos no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

