Este martes, Barcelona y Young Boys se ven las caras en el Estadio Olímpico de Montjuic, por la segunda jornada de la UEFA Champions League. El equipo blaugrana tiene la obligación de ganar y conseguir sus primeros tres puntos en el torneo, luego de perder por 1-0 en su estreno ante el AS Mónaco en Francia. El Barça llega al duelo con ausencias importantes. A continuación, te contamos a qué hora inicia el compromiso y en qué canales se podrá ver la transmisión.

Barcelona jugará este partido después de perder por 4-2 ante Osasuna en el Estadio El Sadar de Pamplona, por la fecha 8 de LaLiga de España. El técnico Hansi Flick hizo rotaciones -por ejemplo, Lamine Yamal y Raphinha fueron suplentes y recién ingresaron en el segundo tiempo- y las cosas no salieron bien: perdió el invicto en la liga española y no pudo aprovechar el empate en el derbi madrileño.

Para enfrentar a Young Boys, el Barça no podrá contar con su arquero titular, Marc-André ter Stegen, quien se perderá el resto de la temporada. Tampoco estarán Gavi, Dani Olmo, Christensen, Ronald Araújo y Fermín López. Este último recién ha recaído de su última lesión. Cabe mencionar que el portero polaco Wojciech Szczęsny recién está cerrando su incorporación al club azulgrana.

Por otro lado, Hansi Flick confirmó que Frenkie de Jong está por recibir el alta médica y entrará en la lista de convocados para enfrentar al Young Boys, aunque no sería titular pues recién regresará a jugar después de cinco meses. “Volver a tener a Frenkie en el equipo es algo muy importante. Nos alegramos cuando los jugadores vuelven. A Frenkie le irá bien volver con el equipo para ayudar a los más jóvenes. No sé si jugará 45, 20 o 10 minutos”, dijo.

Young Boys, por su parte, llega a este compromiso tras perder por 1-0 ante Grasshoppers en el Stadion Wankdorf (Berna), por la fecha 8 de la Superliga de Suiza. Por otro lado, en su estreno en la Champions League, el equipo suizo cayó goleado por 3-0 ante el Aston Villa de la Premier League. Ahora tendrá que visitar a uno de los candidatos a avanzar a la siguiente etapa del torneo.





¿En qué canales ver Barcelona vs. Young Boys?

Barcelona vs. Young Boys será transmitido en Sudamérica a través de la señal de ESPN y en su plataforma streaming de Disney Plus. En México, la transmisión estará a cargo de TNT y MAX; mientras que en España se podrá ver por el canal Movistar Liga de Campeones. Asimismo recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre ni Pelota Libre TV, señales pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.





¿A qué hora juegan Barcelona vs. Young Boys?

Barcelona vs. Young Boys se enfrentan este martes 1 de octubre en el Estadio Olímpico de Montjuic, por la fecha 2 de la Champions League. El partido está pactado para iniciar a las 2:00 de la tarde, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil comenzará a las 4:00 p.m.; en Chile, Venezuela y Bolivia a las 3:00 p.m.; mientras que en México a la 1:00 de la tarde.





¿Dónde se jugará el Barcelona vs. Young Boys?





