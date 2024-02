El culebrón del mercado de fichajes sigue su curso, y esta vez el protagonista indiscutible es Kylian Mbappé (25 años). La semana pasada, se confirmó lo que muchos temían y otros tantos esperaban: el adiós del francés al Paris Saint-Germain al finalizar la presente temporada. Sin embargo, lo que realmente ha captado la atención de todos no es tanto su partida, sino su destino inminente: el Real Madrid. Desde el entorno del conjunto parisino, se da por cerrado el acuerdo con el equipo blanco. Aunque aún no se espera que el Madrid haga oficial esta operación hasta que finalice la temporada, con el fin de no enturbiar lo que queda de campaña, los rumores sobre el traspaso a la capital española no dejan de crecer.

Pero lo que ha añadido un nuevo capítulo a esta historia ya de por sí intrigante, es un movimiento inesperado en las redes sociales por parte de uno de los excompañeros de Mbappé en el PSG: Neymar. El jugador brasileño causó revuelo al darle ‘like’ a una publicación en Instagram que critica ferozmente la gestión del PSG y la actitud de Mbappé.

La publicación en cuestión arremete contra la supuesta actitud egocéntrica de Kylian Mbappé y su influencia en la dinámica del vestuario del PSG a partir de la temporada 2022-23. Se menciona que el delantero francés habría amenazado con abandonar el equipo si no se satisfacían sus demandas.

Semejante situación habría llevado a la directiva a desprenderse de otros jugadores, como Leandro Paredes y el mismo Neymar, para mantener contento al astro. El texto concluye afirmando que Mbappé finalmente ha comunicado su decisión de abandonar el club al final de la temporada, dejando al PSG en una situación comprometida.

El ‘like’ de Neymar a esta publicación pone de manifiesto la evidente ruptura entre Mbappé y el PSG, así como la tensión existente en el vestuario parisino. Ambos jugadores, que llegaron al club el mismo verano en 2017 con el objetivo de conquistar la Champions, no lograron alcanzar dicho objetivo, y ahora se encuentran cada uno en caminos separados, con Neymar en Al Hilal y Mbappé a las puertas del Real Madrid.

El 'like' de Neymar en una publicación contra Mbappé.





¿Por qué terminó mal la relación entre Mbappé y Neymar?





Según coinciden varios medios franceses, la amistad entre el delantero francés y su par brasileño empezó a torcerse a finales de la temporada 2021-22. Tras ser eliminado de la Champions por el Real Madrid, apenas en octavos de final, el crack de Bondy pidió una recomposición total de la plantilla, lo que incluía la salida de Neymar.

La prensa gala explica que el atacante francés pidió su venta a los directivos del PSG al considerarlo un mal elemento para el vestuario. Semejante pedido terminó llegando a oídos de Neymar y la relación con el prodigio de Bondy empezó a quebrarse. Y por ese entonces, ‘Ney’ ya tenía en Lionel Messi a su mejor aliado en el vestuario.

Neymar y Mbappé jugaron juntos en el PSG desde 2017 hasta 2023.





¿Cómo llegó Neymar al PSG?





Neymar llegó al Paris Saint-Germain en agosto de 2017. En ese momento, jugaba para el Barcelona y tenía una cláusula de rescisión en su contrato que ascendía a los 222 millones de euros, la más alta hasta entonces en la historia del fútbol. El PSG, respaldado por el grupo catarí Qatar Sports Investments (QSI), estaba dispuesto a pagar esa cantidad para fichar al talentoso delantero brasileño.

Las negociaciones entre los clubes se llevaron a cabo en secreto y se desarrollaron rápidamente. El 3 de agosto de 2017, Neymar sorprendió al mundo del fútbol al comunicar a sus compañeros de equipo que dejaba el Barcelona. Al día siguiente, el PSG pagó los 222 millones de euros de su cláusula de rescisión, lo que le permitió abandonar el club español.

Neymar llegó al PSG en 2017 desde el Barcelona por 222 millones de euros.

