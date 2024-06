En el Wembley Stadium, Borussia Dortmund vs. Real Madrid se enfrentaron por señal la de ESPN, STAR Plus para Latinoamérica en la final de la Champions League. El choque se jugó el sábado 1 de junio desde las 2:00 de la tarde (hora peruana). La ‘Casa Blanca’ no la pasó bien en el primer tiempo; sin embargo, en la segunda mitad sacó todo su poderío y marcaron goles Dani Carvajal y Vinícius Júnior para el 2-0 final. Con este resultado, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti ganó su 15 Champions. Otra vez los ‘blancos’ están en lo más alto del fútbol europeo. Revisa los mejores momentos del compromiso en la web de Depor.

Real Madrid entrena para la final de la Champions League. (Video: Real Madrid)