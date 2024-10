A poco del esperado partido entre Bayern Munich y FC Barcelona por la jornada 3 de la Champions League, el club alemán ha encendido la previa de manera contundente. En un claro intento de meter presión al equipo culé, el club bávaro publicó un provocador mensaje en la red social X (antes Twitter), donde no solo anuncia su entusiasmo por el duelo del miércoles, sino que además acompaña su publicación con un recordatorio doloroso para los hinchas blaugranas: los últimos goles que los bávaros marcaron en el Camp Nou. El mensaje va acompañado de un video que recopila algunas de las derrotas más humillantes sufridas por el Barça frente al conjunto alemán, trayendo recuerdos amargos en la memoria culé y, sin duda, calentando el ambiente.

El Bayern, un conjunto que históricamente ha sido un verdugo para el Barcelona en competiciones europeas, se muestra confiado y no ha dudado en recordar los momentos más oscuros del club catalán. Esta estrategia busca sembrar nerviosismo en las filas del equipo dirigido por Hansi Flick y reafirmar su superioridad en los últimos años cuando ambos equipos se han cruzado en la Liga de Campeones.

No es la primera vez que el Bayern hace uso de su historia reciente para provocar al Barça, pero esta vez lo ha hecho con un toque de ironía que no ha pasado desapercibido en los medios e hinchas. “Esperado con ansias el miércoles. Para que se vayan poniendo de humor, aquí tienen nuestros últimos goles en Barcelona”, se lee en la publicación, que no ha tardado en viralizarse en redes sociales.





Recuerdos dolorosos para el Barça: los tres últimos 0-3





El video compartido por el Bayern recoge tres momentos que han quedado marcados en la historia reciente del FC Barcelona. El primero de ellos nos remonta a la temporada 2012-2013, cuando se enfrentaron en las semifinales de la Champions League. Tras un contundente 4-0 en el partido de ida en Múnich, el Culé llegó al Camp Nou con la esperanza de remontar, pero el club alemán asestó un 0-3 con goles de Arjen Robben, un autogol de Gerard Piqué y un tanto de Thomas Müller.

Las siguientes imágenes que aparecen son más recientes y, quizás, igual de dolorosas para los culés. En2021-2022, el Bayern volvió a pisar el Camp Nou durante la fase de grupos y repitió el mismo marcador. Con Ronald Koeman en el banquillo, el Barça fue superado claramente con un 0-3 en el que Thomas Müller y Robert Lewandowski, por aquel entonces aún jugador del Bayern, fueron los protagonistas.

El tercer 0-3 que el Bayern recuerda con orgullo es del curso 2022-2023, cuando el Barcelona, ya con Xavi al mando y con Lewandowski cambiado de bando, se enfrentó a los bávaros en la fase de grupos. Pese a las esperanzas de revancha, el Bayern volvió a imponerse con goles de Sadio Mané, Eric Maxim Choupo-Moting y Benjamin Pavard, enviando al Barcelona a la Europa League, tras quedar tercero.

El post con el que Bayern provoca al Barcelona.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Bayern Munich?





Por la tercera fecha de la fase, Barcelona vs. Bayern Múnich se enfrentan por la Champions League. El duelo iniciará este miércoles 23 de octubre a las 2:00 p.m., en el horario de Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil, Chile y Uruguay comenzará a las 4:00 p.m.; en Bolivia y Venezuela a las 3:00 p.m.; en México a la 1:00 p.m. y en España a las 9:00 p.m.





¿En qué canales ver Barcelona vs. Bayern Munich?





Este importante duelo entre Barcelona vs. Bayern Múnich será transmitido en Sudamérica por ESPN y su plataforma de streaming, Disney Plus. Por otro lado, Fox Sports transmitirá en Argentina, ESPN Premium en Chile, TNT Sports en México, Movistar Liga de Campeones en España y TUDN en Estados Unidos. Asimismo recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre ni Pelota Libre TV, señales pirata.

Barcelona y Bayern se enfrentaron por última vez en 2022 por la Champions. (Foto: AFP)





TE PUEDE INTERESAR