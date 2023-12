Barcelona vs. Antwerp se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este miércoles 13 de diciembre por la sexta jornada del Grupo H de la Champions League. El duelo se llevará a cabo en el Estadio Bousils. El partido está programado para arrancar desde las 3:00 de la tarde (horario de Perú y Colombia, con seis horas más en España). Será transmitido LIVE AHORA OFICIAL para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. En tanto, por Movistar Liga de Campeones en territorio español. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Luego de una temporada desanimadora en la fase de grupos de la edición anterior de la Champions League, el FC Barcelona intentará superarse. Con el objetivo de alcanzar la fase eliminatoria, tendrán que trabajar con dedicación para asegurar su lugar en los octavos de final y seguir avanzando en el torneo.

Actualmente, en la La Liga, la formación del FC Barcelona tiene 10 victorias, 2 derrotas y 4 empates, sumando un total de 34 puntos después de 16 jornadas, clasificándolos en el 4º lugar. Además, el equipo del FC Barcelona tiene un total de 30 goles marcados y 18 goles encajados.

Por otro lado, el equipo visitante llega a este partido luego de una derrota en la última jornada. En el partido de La Liga, FC Barcelona dispuso de una formación 4-3-3, se enfrentó al equipo de Girona y tuvo un resultado final de 2-4.

Después de una breve pausa en la competición, el Antwerp regresa a la Champions League esta temporada, ansioso por demostrar su valía entre los mejores equipos del continente. Con un equipo talentoso a su disposición, buscarán causar una gran impresión y progresar profundamente en el torneo.

De momento, en la Pro League, el escudo del Antwerp tiene 8 victorias, 3 derrotas y 6 empates, obteniendo así un total de 30 puntos después de 17 jornadas, clasificándolos en el 4º lugar. Además de estos datos, se puede ver que el equipo del Antwerp tiene un total de 34 goles marcados y 14 goles encajados.

Antwerp llega al partido tras una victoria en su último encuentro. El partido contra Cercle Brugge, correspondiente a Pro League, terminó 1-3. Dirigidos por M. van Bommel, entrarán al campo con una formación 4-2-3-1.

Barcelona vs. Antwerp: horarios del partido

Barcelona y Antwerp se enfrentan este miércoles 13 de diciembre y los horarios para el encuentro están programados dependiendo de la zona de cada país, así que toma en cuenta estos detalles para que no lo pierdas: 3:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 5:00 p.m. en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay; 4:00 p.m. en Bolivia y Venezuela; 2:00 p.m. en México; y 9:00 p.m. en España.

Barcelona vs. Antwerp: canales de TV

Perú: ESPN y Star Plus

Barcelona vs. Antwerp: ¿dónde se jugará el partido?

Barcelona vs. Antwerp: posibles alineaciones

Antwerp : Jean Butez; Ritchie de Laet; Toby Alderweireld; Soumaila Coulibaly; Owen Wijndal; Arthur Vermeeren; Alhassan Yusuf; Arbnor Muja; Gyrano Kerk; Michel-Ange Balikwisha; y Vincent Janssen.

: Jean Butez; Ritchie de Laet; Toby Alderweireld; Soumaila Coulibaly; Owen Wijndal; Arthur Vermeeren; Alhassan Yusuf; Arbnor Muja; Gyrano Kerk; Michel-Ange Balikwisha; y Vincent Janssen. Barcelona: Peña; Cancelo, Kounde, Cubarsí, Balde; Oriol Romeu, Sergi Roberto, Pedri; Lamine Yamal, Ferran Torres y Fermín.





