¡Video y transmisión! ESPN transmitirá el choque vs. EN VIVO | EN DIRECTO tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de . Recuerda que este evento está programado para este martes 3 de noviembre en el Spotify Camp Nou a partir de las 3:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y seis horas más tarde en España. Además de ESPN (Disney Plus Premium), puedes seguir la televisación de Movistar Liga de Campeones (Movistar Plus) en España, mientras que TNT Sports y HBO MAX en México. No recomendamos Fútbol Libre TV.

Barcelona vs. Aston Villa en el Spotify Camp Nou por la Champions League. (Video: FC Barcelona)
Barcelona vs. Aston Villa en el Spotify Camp Nou por la Champions League. (Video: FC Barcelona)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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