Este miércoles 8 de abril desde las 2:00 p.m. (horario peruano), chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la Champions League 2025-26. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de en todo el territorio latinoamericano, además de la versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium, servicio de paga. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Spotify Camp Nou (Barcelona, España) será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

ESPN, Disney Plus, TNT Sports, HBO MAX y Movistar Liga de Campeones transmiten el partido entre Barcelona vs. Atlético de Madrid. (Video: FC Barcelona)
ESPN, Disney Plus, TNT Sports, HBO MAX y Movistar Liga de Campeones transmiten el partido entre Barcelona vs. Atlético de Madrid. (Video: FC Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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