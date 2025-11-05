Desde el Estadio Jan Breydel (Bélgica), vs. se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS), en el compromiso correspondiente a la fecha 4 de la Fase de Liga de la . Según la programación de la UEFA, el partido está pactado para las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos seis horas más en España) del miércoles 5 de noviembre del 2025. La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium; en España se verá por Movistar Liga de Campeones y en México por TNT Sports y HBO MAX. Recuerda que Depor no te recomienda buscar esta transmisión por Fútbol Libre TV.

ESPN EN VIVO, Barcelona vs. Brujas por la Champions League. (Video: FC Barcelona)
