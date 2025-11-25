ESPN transmite (EN VIVO | EN DIRECTO) el vs. desde Stamford Bridge, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 de la Fase de Liga de la . Según la programación de la UEFA, el partido está pactado para las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos seis horas más en España) del martes 25 de noviembre del 2025. La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium; en España se vio por Movistar Liga de Campeones y en México por TNT Sports y HBO MAX. Recuerda que Depor no te recomienda buscar esta transmisión por Fútbol Libre TV.

Barcelona vs. Chelsea por Champions League. (Video: FC Barcelona)
Barcelona vs. Chelsea por Champions League. (Video: FC Barcelona)

TAGS RELACIONADOS