Este martes 10 de marzo desde las 3:00 p.m. (horario peruano), chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por los octavos de final de la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN en todo el territorio latinoamericano, además de la versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium, servicio de paga. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, St James’ Park será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡No te lo pierdas!

ESPN transmite el partido entre Barcelona vs. Newcastle. (Video: FC Barcelona)
