ESPN transmitirá el choque entre Barcelona vs. Sabah EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para este miércoles 25 de noviembre en el Estadio Olímpico de Bakú, a partir de las 12:45 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y seis horas más tarde en España. Además de ESPN (Disney Plus Premium), podrás seguir la televisación de Movistar Liga de Campeones (Movistar Plus) en España, mientras que TNT Sports y HBO MAX en México. No recomendamos Fútbol Libre TV.

Barcelona vs. Sabah: previa del partido

El Barcelona visitará al Sabah FC este miércoles 25 de noviembre, por la quinta jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27. El conjunto dirigido por Hansi Flick afrontará un compromiso importante en el Estadio Olímpico de Bakú, donde buscará sumar tres puntos que le permitan mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación y acercarse a la clasificación directa para los octavos de final. Será, además, un enfrentamiento inédito en la historia del club azulgrana.

El equipo catalán llegará motivado después de conseguir una importante victoria por 3-2 frente al Villarreal por LaLiga, en un encuentro donde tuvo que remontar una desventaja de dos goles. En el torneo continental, Barcelona también consiguió recuperarse de su derrota frente al Paris Saint-Germain con un triunfo por 3-0 ante el Aston Villa. Actualmente, suma nueve puntos y ocupa la parte alta de la tabla, por lo que una nueva victoria será fundamental para sus aspiraciones europeas.

Por su parte, el Sabah tendrá una oportunidad especial al recibir a uno de los clubes más importantes del fútbol europeo. El conjunto de Azerbaiyán, dirigido por Valdas Dambrauskas, afrontará su primera participación en esta edición de la Champions League y necesita mejorar sus resultados para salir de los últimos lugares. Después de cuatro jornadas, registra apenas tres unidades y viene de sufrir una goleada por 4-1 ante el Viking, resultado que aumentó la presión de cara a este compromiso.

Uno de los aspectos que marcará el encuentro será la capacidad del Barcelona para imponer su jerarquía y controlar el desarrollo del juego ante un rival que buscará aprovechar su condición de local. Además, Hansi Flick tendrá que gestionar algunas ausencias importantes, entre ellas la de Lamine Yamal, quien no estará disponible por molestias en el tobillo. De esta manera, los azulgranas buscarán evitar sorpresas en Bakú y dar otro paso hacia los octavos de final, mientras que el Sabah intentará protagonizar uno de los resultados más destacados de su historia.

¿Cómo ver ESPN para mirar Barcelona vs. Sabah?

El partido entre Barcelona y Sabah por la quinta jornada de la UEFA Champions League se podrá ver EN VIVO por ESPN en Perú y diferentes países de Sudamérica. Los hinchas podrán sintonizar la señal a través de los operadores de televisión por cable que tengan incluido este canal en su programación. El encuentro está programado para las 12:45 p. m. (hora peruana) de este miércoles 25 de noviembre.

¿Cómo ver Barcelona vs. Sabah por Disney Plus Premium?

La transmisión del compromiso también estará disponible vía streaming mediante Disney Plus Premium. Para acceder al encuentro, los usuarios deberán contar con una suscripción activa al plan Premium, ingresar a la plataforma desde su dispositivo y buscar la programación deportiva de ESPN. De esta manera, podrán seguir el partido sin necesidad de utilizar un televisor con señal de cable.

¿Cómo descargar Disney Plus para ver Barcelona vs. Sabah desde el celular?

Los aficionados que quieran seguir el partido desde sus teléfonos móviles podrán descargar la aplicación de Disney Plus, disponible para dispositivos Android y iOS. Una vez instalada, deberán iniciar sesión con su cuenta y contar con el plan Premium activo para acceder a la transmisión deportiva. También podrán utilizar la aplicación desde tablets y otros dispositivos compatibles.

¿Cómo ver Barcelona vs. Sabah desde una Smart TV con Disney Plus Premium?

Otra alternativa para disfrutar del encuentro será utilizar la aplicación de Disney Plus desde una Smart TV compatible. Para ello, será necesario descargar la plataforma desde la tienda de aplicaciones del televisor, ingresar con una cuenta que tenga contratado el plan Premium y dirigirse al apartado de deportes para encontrar la transmisión de ESPN. Así, los hinchas podrán mirar el compromiso en una pantalla de mayor tamaño.

¿Cómo ingresar a ESPN para seguir Barcelona vs. Sabah?

Los usuarios que tengan contratado un servicio de televisión de paga podrán acceder a ESPN mediante las plataformas digitales de sus respectivos operadores, siempre que estas incluyan la señal en sus paquetes. Asimismo, Disney Plus Premium permitirá acceder directamente a la programación deportiva de ESPN desde su propia aplicación.

¿Qué países de Sudamérica transmitirán Barcelona vs. Sabah por ESPN y Disney Plus Premium?

En Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela, el encuentro estará disponible a través de ESPN y Disney Plus Premium. En Argentina, en cambio, la transmisión televisiva estará a cargo de FOX Sports, mientras que el streaming podrá seguirse mediante Disney Plus Premium.

¿Cómo ver Barcelona vs. Sabah en vivo desde Perú?

En territorio peruano, los hinchas podrán seguir el partido mediante ESPN, canal disponible en diferentes operadores de televisión por cable. También tendrán la alternativa de conectarse a Disney Plus Premium para acceder a la transmisión vía streaming. El compromiso comenzará a las 12:45 p. m., por lo que los aficionados podrán conectarse minutos antes para no perderse el inicio.

¿Cómo ver ESPN y Disney Plus Premium desde una computadora para mirar Barcelona vs. Sabah?

Quienes prefieran utilizar una computadora o laptop podrán ingresar a la página oficial de Disney Plus desde su navegador, iniciar sesión con sus credenciales y buscar el partido en la sección deportiva. También podrán acceder a ESPN mediante la plataforma digital de su operador de cable, si cuenta con esa opción habilitada. Ambas alternativas permitirán seguir Barcelona vs. Sabah desde una pantalla de escritorio.

Con la transmisión de ESPN, Disney Plus, HBO MAX, TNT Sports y Movistar Liga de Campeones, Barcelona se enfrenta la Sabah. (Video: FC Barcelona)