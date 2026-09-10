MÚNICHA (ALEMANIA), 09/09/2026.- Cobertura oficial de ESPN EN VIVO ONLINE para mirar el partido Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt hoy por la fecha 1 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2026-27 en el estadio Allianz Arena de Múnich, Alemania. FOTO DE ALEXANDRA BEIER PARA AFP
MÚNICHA (ALEMANIA), 09/09/2026.- Cobertura oficial de ESPN EN VIVO ONLINE para mirar el partido Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt hoy por la fecha 1 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2026-27 en el estadio Allianz Arena de Múnich, Alemania. FOTO DE ALEXANDRA BEIER PARA AFP

El Bayern Múnich hace su debut oficial en la UEFA Champions League 2026-27 ante Bodø/Glimt, equipo revelación en la temporada anterior, este jueves 10 de septiembre, en el mítico Allianz Arena de la capital bávara. Con figuras como Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise, el conjunto muniqués busca confirmarse como uno de los aspirantes serios al título. El encuentro comenzará a partir de las 14:00 horas de Bogotá (21:00 en el horario de Berlín y Madrid).

¿Quieres ver el Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt en tu teléfono celular, PC, Tablet o televisor Smart TV? La transmisión oficial en los países de Latinoamérica estará a cargo del canal ESPN y el servicio de streaming Disney Plus Premium. En este artículo te contamos todos los detalles que necesitas saber.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt por la Champions League 2026-27?

En Latinoamérica, la disponibilidad de la transmisión de la Champions League depende del país y de los derechos correspondientes a cada territorio. Para Sudamérica, ESPN señala la transmisión de Barcelona vs. Feyenoord a través de Disney+, según la información publicada para el encuentro.

Los aficionados deberán consultar la señal de ESPN disponible en su operador de televisión y la plataforma de streaming correspondiente a su país.

PAÍSCANALES DE ESPN LATINOAMÉRICASTREAMING
ArgentinaDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HDDisney Plus
ColombiaDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HDDisney Plus
PerúDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 SD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HDDisney Plus
ChileDirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49Disney Plus
MéxicoSKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558Disney Plus
EcuadorDirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HDDisney Plus
VenezuelaDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HDDisney Plus
UruguayDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HDDisney Plus
ParaguayPersonal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HDDisney Plus
BoliviaEntel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HDDisney Plus

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt por la Champions League 2026-27?

ESPN 2 se encuentra disponible en diferentes países de Latinoamérica y forma parte de la oferta deportiva disponible en la región. Sin embargo, la señal concreta del Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt puede variar según el país y la programación de cada operador.

Para Sudamérica, ESPN identifica a Disney+ como plataforma de streaming para seguir el encuentro, sujeto a la disponibilidad territorial.

PAÍSCANALES DE ESPN 2 LATINOAMÉRICASTREAMING
ArgentinaAntina (25 SD y 155 HD), DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Telecentro (104 D y 1009 HD), Cabletel (18 A y 202 HD), Gigared (46 A y 17.4 D), Express (22 A, 103 D y 822 HD), Cablevideo Digital (18 A, 101 D y 616 HD), Telered (24 A, 54 D/SD y 125 HD), Dibox (101 HD), Flow (102 HD), Claro TV (107 HD) y Movistar TV (482 SD y 934 HD)Disney Plus
ChileDirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (482 SD y 886 HD), Entel (214 HD), Tuves HD (105 HD y 508 HD), VTR (48), Claro TV (175 SD y 475 HD), Zapping TV (91), Gtd/Telsur (84), Cable de la Costa (21 SD y 224 HD) y WOM (226 HD)Disney Plus
ColombiaDirecTV (622 SD/HD), Movistar TV (202 HD, 486 SD y 886 HD), Click HD (310 HD y 312 HD), Claro TV (510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD), Tigo (29 SD y 246 HD), Colcable (15 y 12 HD), Conexión Digital (34 A y 28 D)Disney Plus
EcuadorDirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Grupo TV Cable (202 SD y 734 HD) y Claro TV (90 SD y 590 HD)Disney Plus
PerúDirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD), Claro TV (54 SD y 521 HD)Disney Plus
UruguayDirecTV (622 SD y 1622 HD), Cablevisión (100 SD y 709 HD) y Flow (102 HD)Disney Plus
VenezuelaSimple TV (622 SD y 1622 HD), Movistar TV (485 SD), Inter Satelital (105 HD y 106 SD), CANTV (503), Intercable (51 SD y 56 SD), Netuno (28), Vencable (43) y TV Zamora (39)Disney Plus
ParaguayPersonal TV HD (104 HD), Tigo (29 SD, 403 y 713 HD), VCC (28 A y 106 D), Flow (102 HD), Claro TV (94 SD y 122 HD) y Copaco (50 SD y 504 HD)Disney Plus
BoliviaEntel (41 HD), Inter Satelital (105 HD, 507 SD y 508 HD), Tigo (510 SD y 702 HD) y AXS+ (103 HD)Disney Plus
MéxicoSky (551), Dish (338 SD y 838 HD), Star TV (502), Megacable (304 SD y 1304 HD), Izzi (508 SD y 895 HD), Wizz (609, 54 y 20), Totalplay (558 HD) y Xview+ (304 HD)Disney Plus
República DominicanaSky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Altice (350, 352 SD y 462 HD)Disney Plus
HondurasSky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD)Disney Plus
GuatemalaSky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD)Disney Plus
El SalvadorSky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD)Disney Plus
NicaraguaSky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Tigo (302 SD, 403 y 1101 HD)Disney Plus
Costa RicaSky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Cablesantos (155)Disney Plus
PanamáSky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD), Tigo (303, 374 SD y 1374 HD) y +Móvil (252 HD)Disney Plus

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt? Precios por país

Para quienes prefieran seguir el partido mediante streaming, Disney+ Plan Premium es la opción indicada en los mercados latinoamericanos donde ESPN distribuye la Champions League a través de esta plataforma. ESPN confirma que toda la acción de la competición se puede seguir por ESPN y Disney+ Plan Premium.

PAÍSDISNEY+ PREMIUM MENSUALDISNEY+ PREMIUM ANUAL
Argentina$18.399 ARS$154.499 ARS
Chile$14.190 CLP$119.190 CLP
ColombiaCOP $49.900COP $418.900
EcuadorUSD $11.99USD $125.99
PerúPEN 34.90PEN 577.90
México$319 MXN$2,679 MXN
UruguayUSD $26.99USD $249.99
VenezuelaUSD $16.99USD $141.99
ParaguayUSD $16.99USD $141.99
BoliviaUSD $16.99USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney Plus cuenta con distintas modalidades de suscripción y su oferta deportiva está integrada con ESPN en los mercados donde corresponde. Para seguir Barcelona vs. Feyenoord, la disponibilidad concreta de la transmisión dependerá del país y del plan contratado.

Plan Disney+ Estándar

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:

  • Catálogo completo de Disney+ sin anuncios
  • Películas y series de Star sin anuncios
  • Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios
  • Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1
  • Reproducción simultánea en dos dispositivos
  • Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total)

Plan Disney+ Premium

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:

  • Catálogo completo de Disney+ sin anuncios
  • Películas y series de Star sin anuncios
  • Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios
  • Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos
  • Reproducción simultánea en cuatro dispositivos

Horario, TV y dónde ver Bayern Múnich — Bodo/Glimt en vivo por la Champions League 2026-27

  • Fecha: jueves 10 de septiembre de 2026
  • Partido: Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt
  • Competición: UEFA Champions League 2026-27
  • Jornada: 1 de la fase liga
  • Estadio: Allianz Arena
  • Ciudad: Múnich, Alemania
  • Canal en Latinoamérica: ESPN2 en Argentina; ESPN en otros mercados de Sudamérica
  • Streaming: Disney+ Plan Premium
  • Hora: 14:00 COL, PER, ECU; 16:00 ARG, CHI, URU.
  • Árbitro: Rade Obrenovič (Eslovenia)
  • VAR: Carlos del Cerro Grande (España)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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