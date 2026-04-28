Desde el , vs. EN VIVO | EN DIRECTO juegan por la , en el duelo válido por la ida de las semifinales. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde cableoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Estás en México? Tranquilo, podrás mirarlo por TNT Sport y HBO MAX, y si estás en España, solo tendrás que acceder al canal de Movistar Liga de Campeones. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este martes 28 de abril desde las 14:00 horas.

ESPN transmitirá el partido PSG vs. Bayern Múnich, por la ida de las semifinales de la Champions League. (Video: PSG)
ESPN transmitirá el partido PSG vs. Bayern Múnich, por la ida de las semifinales de la Champions League. (Video: PSG)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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