SIGUE ESPN EN VIVO, PSG vs Real Madrid se enfrentan (EN DIRECTO | ONLINE | TV) en el duelo de ida por los octavos de final de la Champions League. No te pierdas el encuentro que se llevará a cabo en el Parque de los Príncipes desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 de la noche (hora local), con la transmisión y narración por las señales de ESPN Play y STAR Plus para América Latina, mientras que Movistar Liga de Campeones será la señal encargada de transmitir el cotejo para Europa. Conoce aquí los canales y horarios del partido.

Los dos líderes de sus respectivos campeonatos ligueros se miden en el Parque de los Príncipes parisino, en el encuentro más atractivo de esta eliminatoria, al que se llega tras un polémico sorteo de octavos.

Unos errores en ese sorteo llevaron a la repetición del mismo después que, en un primer momento, el Real Madrid hubiera quedado emparejado con el Benfica portugués, un rival ‘a priori’ más asequible, y el PSG con el Manchester United.

”Ha sido sorprendente, lamentable y muy difícil de entender”, se quejó entonces el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, tras conocer a su nuevo contrincante.

PSG vs. Real Madrid: horarios del partido

España: 21:00 horas

Perú: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

México y Centroamérica: 14:00 horas

El PSG llega reforzado a este encuentro tras la llegada del astro argentino Lionel Messi, del que el técnico Mauricio Pochettino está convencido que “va a mostrar su mejor versión” ante los merengues.

El argentino acumula 7 dianas en 20 encuentros con el equipo parisino, al que llegó en el mercado estival pasado tras abandonar el Barcelona.

Pese a un primera media temporada con altibajos, Pochettino recordó en una entrevista con la radio Cadena Ser el jueves que “siempre mantuvo la tranquilidad y el saber estar, está en su plenitud, en su mejor momento de madurez, creo que llega a esta parte decisiva de la temporada en su mejor momento”.

Messi será referencia en ataque junto a Kylian Mbappé, blanco de las miradas por el interés del Real Madrid, y Pochettino podrá contar también con Neymar, que no juega desde noviembre por un problema en el tobillo, pero que entró en la convocatoria aunque probablemente no será titular.

El que está descartado es el central español Sergio Ramos, con problemas musculares en el gemelo derecho, que no podrá verse las caras de momento sobre el césped con sus antiguos compañeros.

PSG vs. Real Madrid: probables alineaciones

PSG: Donnarumma; Achraf, Marquinhos, Diallo, Mendes; Wijnaldum, Gueye, Verratti; Messi, Mbappé y Di María.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Asensio, Vinicius y Bale.





