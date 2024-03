PSG vs. Real Sociedad se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este martes 5 de marzo por el partido de vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League. El compromiso, que se jugará en Anoeta, está pactado para jugarse a las 3:00 de la tarde (hora peruana, 5:00 p.m. en hora argentina) y será transmitido a través de las señales de ESPN y Star Plus. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del encuentro. No te lo puedes perder.

En el duelo de ida, con goles de Kylian Mbappé y Bradley Barcola, ganó por 2-0 y llegará con ventaja al duelo en suelo español. Eso sí, en sus dos últimos partidos ante Rennais y Mónaco, el equipo parisino no pasó del empate. Por ahora, el equipo de Luis Enrique se ubica en la primera posición de la Ligue 1 con 55 puntos, sacándole nueve unidades de ventaja al segundo lugar, Brest.

Cabe mencionar que a Luis Enrique no se le da bien Anoeta, ni como entrenador ni como jugador, ya que solo suma tres victorias en trece visitas. Los otros partidos fueron cinco empates y cinco derrotas. En su etapa como DT, solo logró un triunfo en esa plaza, y fue cuando dirigía al FC Barcelona. Ahora, el asturiano intentará hacer valer el 2-0 de la ida para clasificar a los cuartos de la Champions.

“Todos los partidos de vuelta son complicados, incluso con mejor resultado que este. Es un resultado que puede ser engañoso si no sales preparado, si sales despistado estás hundido en la miseria y vamos a trata de que eso no pase. Estamos en un momento excepcional, en cuanto a resultados, compromiso, puedo contar con los 23 jugadores que han venido con total garantía”, comentó el entrenador español en rueda de prensa.

Real Sociedad, por su parte, llega a este compromiso tras caer por 3-2 ante Sevilla en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, por la fecha 27 de LaLiga de España. Asimismo, fue eliminado en las semifinales de la Copa del Rey a manos del Mallorca, tras caer en la tanda de penales. Muy lejos de los primeros lugares de LaLiga, Real Sociedad apunta todas sus balas a la Champions League.





¿A qué hora juegan PSG vs. Real Sociedad?

PSG vs. Real Sociedad se llevará a cabo este martes 5 de marzo desde las 3:00 p.m. en Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay comenzará a partir de las 5:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a la 4:00 p.m. En tanto, a partir de las 2:00 p.m. en México y en España a las 9:00 p.m.





¿En qué canales ver PSG vs. Real Sociedad?

La transmisión del partido será a través de ESPN y STAR Plus para Sudamérica. Por HBO Max y TNT, en México. En tanto, por Movistar Liga de Campeones en España. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.





PSG vs. Real Sociedad: ¿dónde se juega?





