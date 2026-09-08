Desde el , vs. jugaron por la Champions League 2025-26, en el duelo válido por la jornada 1 de la Fase de Liga. ¿Dónde pasaron el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estuvo disponible en ESPN, canal que pudiste ver desde cableoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Estás en México? Tranquilo, pudiste mirarlo por TNT Sport y HBO MAX, y si estás en España, solo tuviste que acceder al canal de Movistar Liga de Campeones. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputó este martes 8 de septiembre desde las 14:00 horas.

Real Madrid vs. Inter será transmitido por ESPN, Disney Plus, TNT Sports y HBO MAX. (Video: Real Madrid)
Real Madrid vs. Inter será transmitido por ESPN, Disney Plus, TNT Sports y HBO MAX. (Video: Real Madrid)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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