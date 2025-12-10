ESPN transmite (EN VIVO | EN DIRECTO) el vs. por la , en el compromiso correspondiente a la fecha 6 de la Fase de Liga. ¿A qué hora arrancará este partidazo? Según la programación de la UEFA, el encuentro está programado para las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España) del martes 9 de diciembre del 2025. La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus para Latinoamérica, mientras que desde México se puede ver por TNT Sports y MAX. ¿Y en España? Por Movistar Liga de Campeones; eso sí, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV.

Real Madrid vs. Manchester City por Champions. (Video: Real Madrid)
Real Madrid vs. Manchester City por Champions. (Video: Real Madrid)

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS