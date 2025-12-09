Real Madrid vs. Manchester City se enfrentan por la fecha 6 de la Fase de Liga de la Champions League, este miércoles 10 de diciembre del 2025. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Santiago Bernabéu (Madrid, España), donde los dirigidos por Xabi Alonso están obligados a ganar para recuperarse de su último derrota por 2-0 a manos del Celta de Vigo por LaLiga. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

El Real Madrid llega con muchas dudas luego de su última derrota por 2-0 ante Celta de Vigo por LaLiga, donde el equipo se mostró endeble y sin respuestas en casa. Esto, por supuesto, ha colocado a Xabi Alonso en una posición complicada, pues si pierde este miércoles podrían tomar decisiones drásticas respecto a su continuidad en el banquillo blanco.

Para este enfrentamiento, la dolencia física de figuras claves complica los planes de Xabi. Kylian Mbappé aparece como duda luego de no entrenar en la previa por molestias en su pierna izquierda, lo que siembra incertidumbre en el ataque merengue. Además, la defensa blanca sigue siendo un llamativo problema: bajas por lesión y sanciones mantienen al equipo con un fondo débil, justo cuando se avecina uno de los partidos más exigentes de la temporada.

Del lado del Manchester City, las semanas no han sido fáciles tras su derrota por 2-0 ante Bayer Leverkusen en su último duelo europeo, un golpe que obliga a reaccionar de cara a esta visita a Madrid. A pesar de ese tropiezo, el equipo llega con la jerarquía ofensiva de siempre y con el convencimiento de que puede explotar cada fisura defensiva que presente el rival: en la Premier League encadena tres triunfos al hilo.

Históricamente, los duelos entre Real Madrid y City han sido parejos. Según las estadísticas de la UEFA, en 13 enfrentamientos previos en Champions, ambos clubes acumulan cuatro victorias cada uno y cinco empates; los goleadores totales reflejan una leve superioridad del City (23 goles contra 21 de los blancos). Esa equidad le da sabor al choque: el pasado ha demostrado que en este tipo de duelos no hay favorito claro, sino quien mejor presenta sus armas el día del partido.

Tácticamente, se espera un Real Madrid que trate de imponer desde el balón y la presión alta. Pero para ello, tendrá que lidiar con sus dudas defensivas y apostar a la efectividad arriba. Si Mbappé no llega, la responsabilidad ofensiva recaerá en nombres como Vinícius Júnior, Rodrygo o los recursos que pueda aportar el banco. En cambio, el Manchester City buscará aprovechar transiciones rápidas, jugar con espacios, presionar con intensidad y castigar al contrataque; sus delanteros son letales cuando se les da espacio.

Un factor no menor será la gestión del contexto. El Santiago Bernabéu representa un escenario de presión inmensa, y el City deberá manejar la tensión típicamente local. El Madrid, en cambio, tiene en casa una plataforma ideal para buscar recuperación de cara a lo que resta de la temporada.

Más allá del resultado, el duelo tiene además condimentos extras: para el cuerpo técnico blanco, una buena actuación puede servir como carta de respaldo tras semanas de cuestionamientos. Para el City, una victoria representaría un golpe de autoridad que reafirme su candidatura en esta Champions.

Real Madrid vs. Manchester City: horarios del partido

Real Madrid vs. Manchester City está programado para este miércoles 10 de diciembre desde las 3:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 5:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 4:00 p.m.; en México a las 2:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m.

¿Qué canales transmiten Real Madrid vs. Manchester City?

¿Dónde ver Real Madrid vs. Manchester City?

El partido de Real Madrid vs. Manchester City en vivo en Perú, válido por la fecha 6 de la Fase de Liga de la Champions League 2025/26, será transmitido por ESPN por la señal cerrada, mientras que por la modalidad de streaming se verá por Disney Plus.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Manchester City en Argentina?

El partido de Real Madrid vs. Manchester City en vivo en Argentina, será transmitido por ESPN, además de se versión de paga por ESPN Premium.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Manchester City en España?

El partido de Real Madrid vs. Manchester City en vivo, a jugarse en el Estadio Santiago Bernabéu, se podrá ver en España por Movistar Liga de Campeones.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Manchester City en México?

El partido de Real Madrid vs. Manchester City en vivo desde México, se podrá disfrutar desde HBO MAX y TNT Sports.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Manchester City en Estados Unidos?

Real Madrid vs. Manchester City en vivo para los que radican en Estados Unidos, por la sexta jornada de la Champions League, se verá por la señal de TUDN, Paramount+, Univision y Amazon Prime Video.

