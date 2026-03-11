Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Canal ESPN EN VIVO, Real Madrid vs. Manchester City: ver transmisión por Disney Plus
¡Video y transmisión para todos! Desde el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid vs. Manchester City juegan EN VIVO y EN DIRECTO por la Champions League 2025-26, en el duelo válido por los octavos de final. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde cableoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Estás en México? Tranquilo, podrás mirarlo por TNT Sport y HBO MAX, y si estás en España, solo tendrás que acceder al canal de Movistar Liga de Campeones. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este miércoles 11 de marzo desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España).
ESPN transmite el partido entre Real Madrid vs. Manchester City, por la UEFA Champions League. (Video: Real Madrid) SOBRE EL AUTOR
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.