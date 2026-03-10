Real Madrid vs. Manchester City se enfrentan este miércoles 11 de marzo, por el encuentro de ida de los octavos de final de la Champions League 2025-26. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a jugarse en el Estadio Santiago Bernabéu (Madrid, España). Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa tuvieron que jugar los playoffs ante Benfica para meterse entre los 16 mejores clubes de esta edición del torneo europeo. Para este partido, será muy sensible la ausencia Kylian Mbappé. El delantero francés aún no tiene fecha de regreso a los terrenos de juego y toda la responsabilidad del gol recaerá en el brasileño Vinícius Júnior.

La última vez que jugaron en Madrid, fue victoria de los celestes por 2-1 con goles de Nico O’Reilly y Erling Haland. Para los de la ‘Casa Blanca anotó Rodrygo, uno de los verdugos históricos del equipo que dirige Pep Guardiola.

Este partido fue válido por la fase regular d ela Champions League, sin embargo, en el último enfrentamiento entre ambos clubes en duelos de ida y vuelta, fueron victorias para Real Madrid con un global de 6-4 y cuatro goles de Mabppé.

Bajas de Real Madrid

Kylian Mbappé : Esguince de rodilla izquierda.

: Esguince de rodilla izquierda. Jude Bellingham : Lesión en el tendón de la corva.

: Lesión en el tendón de la corva. Rodrygo : Rotura de ligamento cruzado anterior y menisco externo.

: Rotura de ligamento cruzado anterior y menisco externo. Dani Ceballos : Rotura en el sóleo de la pierna derecha.

: Rotura en el sóleo de la pierna derecha. David Alaba : Recuperación de pantorrilla.

: Recuperación de pantorrilla. Eder Militao : Rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

: Rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Dean Huijsen : Lesión muscular en la pantorrilla de la pierna derecha.

: Lesión muscular en la pantorrilla de la pierna derecha. Álvaro Carreras : Lesión muscular en la pantorrilla de la pierna derecha.

: Lesión muscular en la pantorrilla de la pierna derecha. Raúl Asencio: En duda por contractura cervical.

El equipo de Pep Guardiola se impuso en su última visita a Madrid. (Foto: Manchester City)

Posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio (en duda), Rüdiger, Mendy; Tchouameni, Camavinga, Arda Güler; Brahim Díaz, Gonzalo, Vinícius.

Courtois; Valverde, Asencio (en duda), Rüdiger, Mendy; Tchouameni, Camavinga, Arda Güler; Brahim Díaz, Gonzalo, Vinícius. Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi, O’Reilly: Rodri, Bernardo Silva; Cherki, Marmoush, Doku; Haaland.

Real Madrid vs. Manchester City: horarios del partido

El partido entre Real Madrid vs. Manchester City está programado para este miércoles 11 de marzo desde las 3:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 5:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 4:00 p.m.; en México a las 2:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m.

Real Madrid vs. Benfica: canales de TV

El encuentro entre Real Madrid vs. Manchester City se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu (Madrid, España), con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. En España el duelo será televisado por Movistar Liga de Campeones. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

