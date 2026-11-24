ESPN transmitirá el choque entre Real Madrid vs. PSV EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para este martes 24 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu, a partir de las 3:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN (Disney Plus Premium), podrás seguir la televisación de Movistar Liga de Campeones (Movistar Plus) en España, mientras que TNT Sports y HBO MAX en México. No recomendamos Fútbol Libre TV.

Real Madrid vs. PSV: previa del partido

¿Cómo ver Real Madrid vs. PSV por ESPN?

Los aficionados podrán seguir el Real Madrid vs. PSV EN VIVO a través de ESPN, señal deportiva que cuenta con los derechos de transmisión de la Champions League en Perú y distintos países de Latinoamérica. Para acceder al partido por televisión, será necesario contar con un servicio de cable o satélite que incluya el canal dentro de su programación.

¿Cómo ver Real Madrid vs. PSV por Disney Plus Premium?

Si prefieres seguir el encuentro por internet, podrás hacerlo mediante Disney Plus Premium. La plataforma incluye los canales lineales de ESPN y su programación deportiva en directo. Solo tendrás que ingresar con tu cuenta activa, dirigirte a la sección de deportes y seleccionar la transmisión del Real Madrid vs. PSV.

¿Cómo ver Real Madrid vs. PSV desde un Smart TV?

Para ver el partido desde un televisor inteligente, descarga la aplicación de Disney Plus desde la tienda de aplicaciones de tu Smart TV. Después, inicia sesión con tu cuenta que tenga contratado el plan Premium y busca el encuentro en la sección deportiva de ESPN. Así podrás disfrutar de la transmisión sin conectar un decodificador de televisión por cable.

¿Cómo ver Real Madrid vs. PSV desde un celular o tablet?

También podrás seguir el compromiso desde tu teléfono o tablet. Para ello, descarga la aplicación de Disney Plus desde Google Play o App Store, inicia sesión con tu suscripción Premium y busca la transmisión del encuentro. Recuerda contar con una conexión estable a internet para evitar interrupciones durante el partido.

¿Cómo ver Real Madrid vs. PSV desde una computadora o laptop?

Otra alternativa para seguir el partido es ingresar a la página oficial de Disney Plus desde cualquier navegador compatible. Una vez dentro de la plataforma, inicia sesión con tu cuenta Premium, busca la programación deportiva de ESPN y selecciona el Real Madrid vs. PSV para disfrutarlo en directo.

¿Cómo ver Real Madrid vs. PSV por ESPN a través de DIRECTV y Movistar TV?

En Perú, los usuarios de DIRECTV y Movistar TV pueden acceder a las señales de ESPN siempre que su paquete contratado incluya el canal correspondiente. Solo deberán revisar la guía de programación de su operador y seleccionar la señal que tenga asignada la transmisión del encuentro. También pueden consultar las alternativas digitales de Disney Plus Premium para seguir el compromiso por streaming.

¿Cómo contratar Disney Plus Premium para ver Real Madrid vs. PSV?

Para acceder a la transmisión online del Real Madrid vs. PSV, puedes contratar Disney Plus Premium desde la página oficial de Disney Plus en tu país. El proceso consiste en crear una cuenta, seleccionar el plan Premium y completar el pago. Una vez activa la suscripción, tendrás acceso a la programación deportiva de ESPN disponible en tu territorio.