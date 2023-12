Manchester United vs. Bayern Múnich se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN y Star Plus por la sexta jornada del Grupo A de la Champions League 2023-23. Dicho compromiso está programado para el martes 12 de diciembre desde las 3:00 p.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay) y se disputará en Old Trafford, ubicado en la ciudad de Mánchester, Inglaterra. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

Bayern Múnich llega a este partido después de perder por 0-3 a manos del Bournemouth, en el duelo correspondiente a la fecha 16 de la Premier League. Los locales se vieron ampliamente superados y no pudieron hacerle frente a un rival ambicioso y desatado; los de Andoni Iraola se quedaron con los tres puntos gracias a los goles de Dominic Solanke, Philip Billing y Marcos Senesi.

Con este resultado, los ‘Red Devils’ no solo volvieron a quedar en evidencia por su mal nivel, sino también salieron de zona de clasificación a torneos internacionales en la tabla de posiciones de la Premier League. Actualmente se ubican en la sexta casilla 27 puntos, 3 menos que el Tottenham que de momento es el clasificado a la Europa League 2024-25.

Los números del Manchester United cada vez van de mal en peor y eso se ve reflejado en una estadística que desnuda la involución del equipo con respecto a la pasada temporada, donde remontaron y se metieron a la Champions League: entre agosto y lo que va de diciembre, registraron 11 victorias y 11 derrotas por todas las competiciones, mostrando un gran contraste con respecto a la campaña anterior, cuando solo perdió 12 de 62 partidos disputados.

Erik ten Hag, uno de los principales señalados por este presente irregular de los ‘Diablos Rojos’, compareció con los medios de comunicación previo al partido ante el Bayern Múnich y sostuvo lo siguiente: “Tenemos que lidiar [con las lesiones] ahora, tal y como lo están haciendo los demás. Estoy seguro de que vamos a jugar bien cuando volvamos a las bases, porque tendremos una mejor oportunidad de ganar partidos y ser consistentes”.

En esa misma línea, el estratega neerlandés consideró que cuando comiencen a recuperar a sus futbolistas lesionados, tendrán mejores presentaciones. “Igualmente, no somos los únicos con este problema. Vi inconsistencias en otros equipos de la liga durante este período también. Los jugadores no son robots. Entonces, el equipo que mejor sepa lidiar con esto es el que va a llegar más lejos”, agregó.

Bayern Múnich, por su padre, vive un presente similar que su rival de este martes, no tanto por su ubicación en la tabla de posiciones de la Bundesliga, sino por el resultado que recibió este fin de semana. En uno de los duelos más resonantes de la fecha 14 de la Bundesliga, los bávaros cayeron goleados por 5-1 a manos del Eintracht Frankfurt, un marcador histórico y que puso contra las cuerdas a Thomas Tuchel.

“¿Abrazar a los jugadores? Jugamos al fútbol profesional, nadie necesita un abrazo. Tras una derrota así, estamos más enfadados que tristes”, fue una de las fuertes declaraciones que dejó el entrenador alemán tras está debacle, la misma que ha generado múltiples opiniones sobre su continuidad al mando del Bayern.

En lo que respecta a la Champions League, los alemanes ya están clasificados a los octavos de final, pero necesitan ganar para lavarse la cara de lo que sucedió el fin de semana. El United, entre tanto, necesita ganar y esperar que el Copenhague y el Galatasaray empaten. De no darse esto, si uno de los dos equipos gana, venciendo en Old Trafford podrían conseguir el premio consuelo de pasar a la Europa League.

Manchester United vs. Bayern Múnich: horarios del partido

Real Madrid y Unión Berlín se enfrentan este martes 12 de diciembre y los horarios para el encuentro están programados dependiendo de la zona de cada país, así que toma en cuenta estos detalles para que no lo pierdas: 3:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 5:00 p.m. en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay; 4:00 p.m. en Bolivia y Venezuela; 2:00 p.m. en México; y 9:00 p.m. en España.

Manchester United vs. Bayern Múnich: canales de TV

Perú: ESPN y Star Plus

ESPN y Star Plus Colombia: ESPN y Star Plus

ESPN y Star Plus Ecuador: ESPN y Star Plus

ESPN y Star Plus Argentina: ESPN y Star Plus

ESPN y Star Plus Uruguay: ESPN y Star Plus

ESPN y Star Plus Chile: ESPN y Star Plus

ESPN y Star Plus Paraguay: ESPN y Star Plus

ESPN y Star Plus Brasil: ESPN y Star Plus

ESPN y Star Plus Bolivia: ESPN y Star Plus

ESPN y Star Plus Paraguay: ESPN y Star Plus

ESPN y Star Plus Venezuela: ESPN y Star Plus

ESPN y Star Plus México: HBO MAX

HBO MAX España: Movistar +

Manchester United vs. Bayern Múnich: ¿dónde se jugará el partido?

Manchester United vs. Bayern Múnich: posibles alineaciones

Manchester United: Onana; Dalot, Maguire, Shaw, Reguilón; Amrabat, Mctominay, Garnacho, Fernandes; Hojlund; Rashford.

Onana; Dalot, Maguire, Shaw, Reguilón; Amrabat, Mctominay, Garnacho, Fernandes; Hojlund; Rashford. Bayern Múnich: Manuel Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Laimer, Gnabry; Harry Kane.





