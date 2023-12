Kylian Mbappé se halla en el centro de la atención a medida que se acerca el mercado de invierno. El futuro del galo parece más incierto que nunca, a tan solo 20 días de que comience el 2024. El Real Madrid, siempre alerta a las oportunidades, ha marcado el 1 de enero como la fecha clave para iniciar su intento por fichar al destacado jugador parisino. Con su contrato con el PSG llegando a su fin, toda la atención se centra en si ‘Donatello’ renovará con el club francés o si explorará nuevas oportunidades en otros lugares. En medio de este escenario, aparece Miguel Gutiérrez, quien ha emergido como una sensación en LaLiga, y que se perfila como posible primer gran refuerzo de los merengues.

El futbolista en cuestión, que ocupa la posición de lateral izquierdo, está demostrando de manera convincente que se ha establecido firmemente en el más alto nivel del fútbol español. Su liderazgo y desempeño excepcional con el Girona, líder de su liga, están generando admiración.

El reciente triunfo del Girona contra el Barcelona tuvo a Gutierrez como uno de sus principales actores. El lateral jugó bien, anotó un gol, y varios madridistas creen que podría encajar en el equipo blanco. El retorno de este jugador, si los del Santiago Bernabéu decidieran recuperar a uno de sus canteranos, sería a precio de ganga.

Como es bien sabido, el Real vendió a Miguel al Girona por alrededor de cinco millones de euros, aunque retuvo la mitad de sus derechos. El deportista en mención acordó un contrato con la escuadra catalana hasta 2027, y el Madrid conservó la posibilidad de ejercer una opción de recompra.

Esa alternativa tiene un valor de ocho millones de euros, que sería el costo para los merengues en caso de querer traer de vuelta a Gutiérrez. Para otros equipos, el precio de transferencia asciende a 40 millones de euros. En caso de que el Real opte por no repatriarlo y surja una oferta por él, los blancos recibirían la mitad de dicha transacción.

No obstante, la principal ambición de Miguel es regresar a su antiguo club, tendiendo en cuenta que Ferland Mendy aún no ha logrado consolidarse y Fran García no ha logrado impresionar a Carlo Ancelotti en la zona de lateral izquierdo. Girona ha recibido tres ofertas muy tentadoras por el jugador, consigna Defensa Central, por lo que la decisión final recae en el Real Madrid.





¿Por qué Real Madrid no fichó a Mbappé en 2022?

Real Madrid estuvo a un paso de hacerse con los servicios de Mbappé en mayo del año pasado. Tras meses de negociaciones, el presidente Florentino Pérez, aparentemente, convenció de palabra al delantero francés de jugar en el Santiago Bernabéu y solo faltaba poner la firma.

Sin embargo, de buenas a primeras, el prodigio de Bondy dejó de contestar las llamadas que le llegaban desde el paseo de la Castellana y a los días apareció en el Parque de los Príncipes, junto a Nasser Al-Khelaifi, para anunciar al mundo entero su renovación con el Paris Saint-Germain hasta el 30 de junio de 2024.

Real Madrid: lo que se le viene

Luego de empatar 1-1 ante el Betis, Real Madrid deberá enfocarse en su próximo reto. Su contrincante será nada menos que el FC Unión Berlin, con el que se medirá el martes 12 de diciembre, desde las 3:00 de la tarde (hora peruana) y 10 de la noche (hora española), en el Olímpico de Berlín.

El estadio Olímpico de Berlín. (Foto: Andreas Gora/DPA)

Ojo, el compromiso será parte de la sexta jornada del Grupo C de la Champions League, en el que el conjunto blanco se encuentra en el primer lugar de la tabla general tras obtener cinco partidos ganados. Su rendimiento le ha llevado a obtener 15 unidades.





SOBRE EL AUTOR Erick Gamarra Huancaíno egresado de Ciencias de la Comunicación de la USMP y con un máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija de Madrid. Experiencia en temas internacionales. Actualmente, escribo para México y Colombia, en Depor. Mis intereses: los temas sociales y como estos afectan al deporte y a otras áreas del desarrollo humano.