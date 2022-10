En el Parque de los Príncipes en París, PSG vs. Benfica chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV este martes 11 de octubre por la jornada 4 del Grupo H de la Champions League. El partido se jugará desde las 2:00 p. m. (hora peruana) y será transmitido por ESPN, Fox Sports, Directv GO, Star Plus, Movistar Liga de Campeones, entre otros canales, mientras podrás verlo gratis en Fútbol Libre. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de PSG y Benfica.

Las acciones se desarrollarán en el Parque de los Príncipes de París y el árbitro inglés Michael Oliver será el encargado de impartir justicia. En este momento, los ‘Parisinos’ son líderes de la tabla, con siete puntos; igualados con Benfica; seguidos por Juventus, con tres; y Maccabi Haifa, sin puntaje.

¿En qué canal ver partido PSG vs. Benfica?

Argentina: Fox Sports Argentina, Star+

Brasil: HBO Max, TNT Brasil

Chile: Star+, Fox Sports 1 Chile

Colombia: ESPN, Star+

Ecuador: Star+, ESPN

México: TNT Sports, HBO Max

Paraguay: ESPN, Star+

Perú: ESPN, Star+

España: Movistar Liga de Campeones 4, Movistar+

Estados Unidos: Paramount+, VIX+

Uruguay: Star+, ESPN

Venezuela: Star+, ESPN

¿A qué hora ver partido PSG vs. Benfica?

Estados Unidos – 12.00 p. m. hora de Los Ángeles

México – 1.00 p. m.

Estados Unidos – 2.00 p. m. hora de Texas

Perú – 2.00 p. m.

Ecuador – 2.00 p. m.

Colombia – 2.00 p. m.

Estados Unidos – 3.00 p. m. hora de Miami

Bolivia – 3.00 p. m.

Venezuela – 3.00 p. m.

Paraguay – 4.00 p. m.

Chile – 4.00 p. m.

Uruguay – 4.00 p. m.

Argentina – 4.00 p. m.

Brasil – 4.00 p. m.

Inglaterra - 8.00 p. m.

España – 9.00 p. m.

Italia – 9.00 p. m.

PSG debe ganar en casa para acercarse a los octavos de final de la Champions League, pero el entrenador Christophe Galtier sufrirá de una baja importante en su plantel: no contará con Lionel Messi. El argentino todavía tiene dolor en la pantorrilla y, como ante Reims (0-0) el fin de semana, en Ligue 1, no será convocado.

De no mediar mayor sorpresa, Pablo Sarabia será el encargado de cubrir el lugar de la ‘Pulga’, compartiendo roles con Kylian Mbappé y Neymar. Cabe mencionar que el francés fue titular el último sábado en el campeonato local; en tanto que ‘Ney ingresó en la segunda parte.

Recordemos que París Saint-Germain ya disputó un duelo en condición de local en la Champions League y acabó de forma favorable: ‘Kiki’ marcó los dos goles para el 2-1 sobre Juventus. Precisamente, el delantero es el máximo artillero del club en el actual certamen internacional, registrando tres anotaciones (se hizo presente en el 3-1 sobre Maccabi Haifa).

Por su parte, Benfica atraviesa por una temporada impresionante y no ha conocido la derrota en los 16 partidos oficiales disputados en las distintas competencias. Incluso, los ‘Encarnados’ solo cedieron puntos en dos cotejos: 0-0 contra Vitoria Guimaraes, en la Liga de Portugal, y 1-1 ante PSG.

El entrenador Roger Schmidt ha sabido sacar la mejor versión futbolística de su plantel y ahora buscará sumar para acercarse a los octavos de final. La principal arma del equipo será el delantero Goncalo Ramos, quien ya lleva 10 goles en 15 presentaciones, entre Primeira Liga y Champions.

PSG vs. Benfica: posibles alineaciones

PSG: Donnarumma; Ramos, Pereira, Marquinhos; Hakimi, Verratti, Vitinha, Bernat; Sarabia, Neymar y Mbappé.

Benfica: Vlachodimos; Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Fernández; Neres, Rafa, Joao Mário y Ramos.

PSG vs. Benfica: historial de partidos

Desde marzo del 2011, los partidos PSG vs. Benfica se disputaron en siete ocasiones, dejando un balance favorable para los ‘Encarnados’: ganaron tres veces y perdieron en dos oportunidades.

05-10-2022: Benfica 1-1 PSG - Champions League

18-07-2015: Benfica 2-3 PSG - International Champions Cup

10-12-2013: Benfica 2-1 PSG - Champions League

02-10-2013: PSG 3-0 Benfica - Champions League

15-07-2011: Benfica 3-1 PSG - Amistoso

17-03-2011: PSG 1-1 Benfica - Europa League

10-03-2011: Benfica 2-1 PSG - Europa League





