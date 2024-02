En el Estadio Parque de los Príncipes de París, PSG vs. Real Sociedad chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, este miércoles 14 de febrero. El encuentro, que será trascendental para ambas escuadras, comenzará a partir de las 3:00 de la tarde (hora peruana) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y STAR Plus para América Latina. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Con una ventaja de 11 puntos sobre Niza, el PSG llega al juego de Champions como líder de la Ligue 1 y ha mantenido una racha impecable en sus partidos más recientes tanto en la liga nacional como en la Copa de Francia y la Liga de Campeones. Aunque enfrenta un gran desafío, las ventajas que posee el cuadro parisino en esta ocasión son de temer.

La Real Sociedad, por su parte, ocupa el séptimo lugar en la tabla de clasificación de LaLiga. En las últimas jornadas, ha sufrido dos derrotas y ha empatado dos veces, lo que no ha sido ideal para su racha. Sin embargo, en la Copa del Rey ha obtenido buenos resultados, lo que sugiere que puede mostrar su valía en el próximo partido. Además, llegan como líderes del Grupo D de la Champions sin haber sufrido derrotas hasta ahora.

En el caso del PSG, centra su atención en Kylian Mbappé, quien ha destacado en la Champions como el máximo goleador del equipo con tres goles, dos de los cuales han sido decisivos para abrir el marcador. Por otro lado, Brais Méndez se ha destacado como el jugador más productivo de la Real Sociedad, anotando tres veces en la Liga de Campeones de esta temporada.

Finalmente, según lo confirmado por la UEFA, Marco Guida, árbitro italiano, dirigirá el encuentro entre franceses y españoles. Completando la terna arbitral estarán los italianos Ciro Carbone y Giorgio Peretti como asistentes, Fabio Maresca como cuarto árbitro, y Aleandro Di Paolo como asistente del VAR.

¿A qué hora juegan PSG vs. Real Sociedad?

PSG vs. Real Sociedad se enfrentarán en un partido por octavos de final de la Champions League. El cotejo está programado para jugarse en el Parque de los Príncipes, este miércoles 14 de febrero desde las 02:00 p.m., en el horario de México. En Perú, Ecuador y Colombia será desde la 03:00 p.m. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 05:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a la 04:00 p.m. En tanto, a partir de las 09:00 p.m. en España.

¿En qué canal ver PSG vs. Real Sociedad?

El partido PSG vs. Real Sociedad será transmitido a través de la señal de ESPN y STAR Plus (Sudamérica), HBO Max (México) y Movistar Liga de Campeones (España). Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.

¿Dónde juegan PSG vs. Real Sociedad por Champions League?





