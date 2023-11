Real Madrid vs. Braga se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN y Star Plus por la cuarta jornada del Grupo C de la Champions League 2022-23. Este encuentro está programado para jugarse el miércoles 8 de noviembre desde las 3:00 p.m. y se disputará en el estadio Santiago Bernabéu. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias del encuentro a través de la web de Depor. No te lo pierdas.

La ‘Casa Blanca’ llega a este compromiso tras igualar sin goles contra el Rayo Vallecano en el Bernabéu, por la fecha 12 de LaLiga de España. De esta forma, quedó en la segunda posición de la tabla con 29 puntos, dos unidades abajo del líder Girona, y dos arriba del FC Barcelona. El Madrid acumula nueve victorias, dos empates y una derrota en el torneo local.

Mientras que en la Champions, el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti lleva paso perfecto: ganó los primeros tres partidos del Grupo C, que comparte con Napoli, FC Unión Berlín y el Braga. Anotó seis goles y solo recibió tres anotaciones. Su gran figura es el inglés Jude Bellingham, quien lleva tres tantos en la presente ‘Orejona’ y espera seguir con su buena racha este miércoles.

Cabe destacar que Bellingham sufrió una luxación en el hombro durante el partido liguero frente al Rayo Vallecano, pero ya recibió el alta médica. El talentoso mediocampista no se perderá el duelo de Champions, pero todavía no se sabe si Ancelotti le dará minutos. En la lista de convocados no se encuentran Dani Ceballos ni Aurélien Tchouaméni, pero si cuenta con la presencia de Nico Paz.

Real Madrid vs. Braga: horarios del partido

Perú: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Colombia: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Argentina: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Uruguay: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Brasil: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Paraguay: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Venezuela: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Bolivia: 4:00 p.m.

4:00 p.m. México: 2:00 p.m.

Braga, por su parte, llega a este partido tras golear por 6-1 a Portimonense, por la décima jornada de la Liga de Portugal. En estos momento, se ubica en la cuarta posición del torneo local, por debajo de Sporting CP, Benfica y Oporto. Mientras que en la Champions tiene tres puntos y se ubica en la tercera posición. Su objetivo es pasar al Napoli, que tiene seis unidades y están en el segundo lugar.

Real Madrid vs. Braga: canales de TV

Perú: ESPN y Star Plus

ESPN y Star Plus Colombia: ESPN y Star Plus

ESPN y Star Plus Ecuador: ESPN y Star Plus

ESPN y Star Plus Argentina: ESPN y Star Plus

ESPN y Star Plus Chile: ESPN y Star Plus

ESPN y Star Plus Uruguay: ESPN y Star Plus

ESPN y Star Plus Brasil: ESPN y Star Plus

ESPN y Star Plus Paraguay: ESPN y Star Plus

ESPN y Star Plus Venezuela: ESPN y Star Plus

ESPN y Star Plus Bolivia: ESPN y Star Plus

Real Madrid vs. Braga: ¿dónde se juega?

Real Madrid vs. Braga: posibles alineaciones

Real Madrid: Kepa; Lucas Vázquez, Nacho, Rüdiger, Mendy; Camavinga, Kroos, Fede Valverde, Modric; Vinícius y Rodrygo.

Braga: Matheus Magalhães; Víctor Gómez, Niakaté, Saatci, Vítor Carvalho, Borja; Ricardo Horta, Rodrigo Zalazar, Al Musrati, Djaló; Banza.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR