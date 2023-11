La historia del fútbol está repleta de giros inesperados, decisiones que cambian el rumbo de una carrera y sorprenden a hinchas y expertos por igual. Uno de los protagonistas recientes de uno de estos cambios repentinos es Ousmane Dembélé, el talentoso extremo francés que, tras asegurar que se quedaría en el FC Barcelona, optó por unirse al proyecto del Paris Saint-Germain en el último mercado de fichajes de verano. En una entrevista con L’Équipe, el hábil extremo francés explica los motivos detrás de su decisión y su amor por el club parisino en la actualidad.

El cambio de rumbo de Dembélé tomó por sorpresa a muchos, ya que el jugador había comunicado a Xavi Hernández su intención de quedarse en el Barcelona. Sin embargo, su perspectiva cambió por completo. “Efectivamente, dije que me quedaría en el Barcelona, pero tras mantener contactos con el PSG me convencí de que debía salir”.

Una de las razones que pesaron en su decisión fue su amor por el club francés y su deseo de jugar en su país natal. Según Dembélé, “Kylian (Mbappé) no intentó convencerme, vine a París porque me encanta el club, es un club francés y lo amo. Vengo de Évreux, no muy lejos de aquí. Aquí todo el mundo habla del Paris Saint-Germain”.

El extremo también compartió que gran parte de su entorno compartía su deseo de unirse al PSG: "Tengo muchos amigos, simpatizantes del club, que siempre me intentaron convencer para venir". A pesar de su buen desempeño en el Barcelona en los últimos años, Dembélé tenía claro que quería fichar por el PSG.





El optimismo de Dembélé





Desde su llegada al PSG, Dembélé ha enfrentado desafíos y ha luchado por encontrar su mejor forma en el terreno de juego (aún no anota oficialmente con el equipo de Luis Enrique). Sin embargo, se mantiene optimista y seguro de que su mejor versión está por llegar. “No juzgo mis actuaciones por los goles que marco. Puedes marcar un gol y jugar mal un partido y puedes no marcar y haber sido muy bueno”.

El ‘Mosquito’ también abordó la relación entre el PSG y la Champions, revelando que el club no está obsesionado con el torneo continental. Según el jugador, “no estamos obsesionados, no es el objetivo principal del club. Antes de venir aquí pensaba que solo se hablaba de la Champions, pero en el club no solo estamos centrados en esto”.





Ousmane Dembélé llegó al PSG desde el Barcelona en el último mercado de fichajes de verano.





